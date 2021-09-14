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Быстров: «Не хочу видеть, как „Зенит“ обороняется в матчах ЛЧ»

14 сентября 2021, 00:21
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мыслями об игре петербургской команды перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Хотелось бы увидеть, чтобы команда сыграла в нормальный футбол, а не в пять защитников. Почему так происходит? В России команда доминирует.

Ну да, есть «Челси», но сыграй с ними в смелый футбол. В России ты играешь десять матчей первым номером, а в Лиге чемпионов выходишь в пять защитников обороняешься. Что так трешку получишь, что по-другому. Надоело смотреть на пять защитников. В чемпионате России «Зенит» же выдает хорошие матчи.

«Челси» и «Ювентус» не дадут играть смело? Тогда сразу 0:3 запишем и не поедем. Но ведь они тоже не любят играть от обороны. А для чего тогда покупаются иностранцы? Не для чемпионата России, а для того, чтобы в Лиге чемпионов себя показывали.

Не хочу видеть, как команда обороняется. А зачем плакать, что нет игроков? Не выходить, что ли? Нужно биться за них.

Хочется увидеть другой футбол, нежели в прошлых сезонах. Дайте огня. Ожидание только одно – увидеть от нашего чемпиона атакующий и смелый футбол.

Ранее Сергей Семак рассказал, кто пропустит матч с «Челси».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 09:55
А придётся,Вовчик,ибо другого не предполагается.
alexando1974
alexando1974
14 сентября в 13:44
Не хочу видеть Быстрова на матч тв)))
oFANATo
oFANATo
14 сентября в 10:35
Быстров, смелый футбол это хорошо .....но не в матчах с Челси.....3:0 это же лучше чем 7:0
Garrincha58
Garrincha58
14 сентября в 09:45
а что им ещё придётся делать как только не в обороне сидеть их просто заставят так как и в РПЛ многие команды на долго заставляют Зенит обороняться а всё потому что игроки в команде элементарно не умеют играть в пас мяч у них не держится нет креативных игроков в центре поля Венделл вроде пытается что то сконструировать но никто его не поддерживает поэтому вся игра Ловрен или Ракицкий навесы вперёд наход Азмуна или Малкома или навесы на Дзюбу вот и вся игра остальные все в защите или не в защите когда теряется мяч в центре
второй
второй
14 сентября в 08:37
пока Семак тренер,так и будем играть в защите!!!
Gahi
Gahi
14 сентября в 08:29
Чтобы играть в такой футбол который предлагает Быстров против Челси в Лондоне, нужно чтобы команда Зенит была в физическом плане на голову сильней и выносливой или хотябы быть на уровне команды соперников. Даже играя в чемпионате РПЛ Зениту в конце матча нехватает физики от этого и ошибки в защите у команды возникают. Но в любом случаи будем надеяться что Зенит сможет проявить себя с самой хорошей стороны в этом матче и игроки команды сделают всё чтобы показать достойную игру. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 08:00
Ничего им там не светит
sv_1969
sv_1969
14 сентября в 07:42
Как был без головы, так и остался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 сентября в 07:32
С Челси играть в атаку смерти подобно. Но и в аФтобусе отсидеться не получится. Надо попытаться сыграть в свой футбол...
memphis
memphis
14 сентября в 07:23
"Рукаку, это Володька! Вы там вообще бегаете или др4iте?"
mihaluch
mihaluch
14 сентября в 06:43
Играть с Челси в открытый футбол смерти подобно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
14 сентября в 06:36
Чудо - это если крупно не проиграют.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 сентября в 06:31
Семак не для Европы
swed27
swed27
14 сентября в 04:33
Лучшая оборона это нападение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 сентября в 02:58
Лига Чемпионов другой уровень...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 01:48
А вдруг случится чудо и Зенит сыграет в ничью!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 00:49
Если Челси будет играть вторым номером, то конечный счет может быть 6:0 или 7:1.
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