Кварацхелия не попал в топ-40 претендентов на награду Golden Boy

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16 сентября 2021, 16:45

Полузащитник «Рубина» не попал в список из 40 претендентов на награду Golden Boy.

Грузинский хавбек, которым этим летом интересовался итальянский топ-клуб, числился в топ-100 претендентов на награду, однако в ходе голосования на сайте был отсеян.

Golden Boy — ежегодная футбольная награда, которую вручает издание Tuttosport лучшему молодому футболисту в Европе не старше 21 года. В 2021 году награждение пройдет в декабре в Турине.

В 2020 году лауреатом премии стал форвард «Боруссии Д» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.