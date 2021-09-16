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Кварацхелия не попал в топ-40 претендентов на награду Golden Boy

16 сентября 2021, 16:45

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не попал в список из 40 претендентов на награду Golden Boy.

Грузинский хавбек, которым этим летом интересовался итальянский топ-клуб, числился в топ-100 претендентов на награду, однако в ходе голосования на сайте был отсеян.

Golden Boy — ежегодная футбольная награда, которую вручает издание Tuttosport лучшему молодому футболисту в Европе не старше 21 года. В 2021 году награждение пройдет в декабре в Турине.

В 2020 году лауреатом премии стал форвард «Боруссии Д» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
17 сентября в 08:04
Не повезло парню.
pomor45
pomor45
16 сентября в 21:20
Ни Хвича, ни Захарян в 10 лучших не попадут никогда. Слишком уж хлипкие комплекцией. Всегда найдутся десяток-другой молодых атлетов типа Холанда, которые не отскакивают от соперника, как теннисный мячик от стенки.
Хиромант
Хиромант
16 сентября в 21:07
Ё...П...Р...С...Т... Как же мы жить дальше-то будем? Такой удар по имиджу РПЛ!!!
Gahi
Gahi
16 сентября в 20:57
Для Хвичи Кварацхелия это прежде всего сигнал на то что нужно ещё качественнее работать над собой, правильно и вовремя принимать решения в заключительной стадии атаки. Но и самое главное не увлекаться индивидуальной игрой, это хорошо когда Хвичи может обыгрывать одного, другого третьего футболиста, после чего острата атаки теряет своё развитие а ещё хуже когда вообще теряется мяч. Поэтому хочется чтобы Кварацхелия ещё ярче и мудрее становился в командной игре, усилия которого воплощались бы в большое количество голов. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
16 сентября в 19:25
А должен был???
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября в 19:21
Не попал, значит не дотянул.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
16 сентября в 18:30
В условной Испании таких Хвич в каждой команде по пять штук. У нас он выделяется конечно. Но и уровень турнира очень низкий. С такими темпами через пару лет прямого попадания в группу лч не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 сентября в 18:05
Много шума из ничего
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
16 сентября в 18:02
Пока лишь позолоченный, образно говоря.
КЭТиК
КЭТиК
16 сентября в 18:00
Значит он совсем не Голден.
rubinovyi2
rubinovyi2
16 сентября в 17:55
Не переживай Хвича,не велика потеря,придет время попадешь в другой топ,попрестижней...))
Ванечка
Ванечка
16 сентября в 17:48
Значит не настолько хорош...
d5kxydpk8h8r
d5kxydpk8h8r
16 сентября в 17:41
Значит не заслужил этого
liverpool-today
liverpool-today
16 сентября в 17:20
А с чего он должен попадать? Продали бы хоть во Францию, засветился. А за рубином никто следить не будет
A.S.A
A.S.A
16 сентября в 17:03
Скорее всего награду получит Джуд Беллингем. Парнишка проводит хороший сезон и вполне заслуживает данную награду
протон
протон
16 сентября в 16:52
Вылет клуба из Еврокубка - пролет игроков мимо номинаций и трансферов. Как-то так.
stanichnik
stanichnik
16 сентября в 16:50
Таких как Хвича в Европе много.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 сентября в 16:49
В Европе много таких
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