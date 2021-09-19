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Червиченко: «Дерби ЦСКА — „Спартак“ утрачивает свою значимость»

19 сентября 2021, 12:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 8-го тура РПЛ красно-белых с ЦСКА.

Постепенно это дерби утрачивает свою значимость. ЦСКА уже года два-три ни на что не претендует. «Спартак» в прошлом году хоть и имитировал борьбу за первое место, но всем было понятно, что ничего не произойдет. Сейчас обе команды вообще в середине турнирной таблицы.

Старые обиды у «Спартака» и ЦСКА еще остались, но интереса такого не вызывают. Да и команды разобранные. Может, конечно, прорвет, но смотреть на мучения четверки нападающих «Спартака» уже нет сил. У ЦСКА вообще нет нападающих. Эджуке бегает с мячом так, будто первый раз его увидел и боится, что его отберут, Чалов в такой же стагнации, как и Соболев. Думаю, будет ничья 1:1.

Ранее стало известно, что стадион на матче ЦСКА – «Спартак» разрешили заполнить на 30%.

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Все комментарии
armeec_
armeec_ ответ stanichnik (раскрыть)
19 сентября в 17:19
На мой взгляд, если даже будут в разных лигах, ничего особо не изменится.) Только битва)))
armeec_
armeec_
19 сентября в 17:16
С ним можно согласится, что это сейчас две "днищенских" команд. Но смотреть будет огромное количество, так как, это ЦСКА - Спартак. На данный момент самое большое дерби в России.
Ну, вот так сложилось. на данный момент, что эта как конфетка, с офигительной обверткой, а по факту не вкусная, но её много кто купит )
Константин Белых
Константин Белых
19 сентября в 16:55
Давайте вообще прекратим чемпионат России. И ругаться будет неочем.. И помиримся все. И даже с Червяком.
stanichnik
stanichnik
19 сентября в 15:02
Это дерби потеряет свою значимость, если команды будут играть в разных лигах, но такого не будет никогда.
112910415
112910415
19 сентября в 14:56
здесь - ошибается
значение вполне себе сохраняется
ZIBO rock
ZIBO rock
19 сентября в 14:44
Учитывая что в России у Спартака и ЦСКА самые большие армии болельщиков, это дерби всегда будет самым значимым! Помнится в юности когда по ТВ шла Рабыня Изаура во дворе только мужички в домино рубились, а когда дерби (в перерыве вышел покурить на балкон) ни одного мужика на улице!
МапС
МапС
19 сентября в 14:36
Даже в ФНЛ это противостояние будет значимым!
Байкал-38
Байкал-38
19 сентября в 14:07
То, что команды в полной опе ещё больше даёт изюминку матчу. Есть повод болельщикам победителям поговорить о мнимом величии!
Байкал-38
Байкал-38
19 сентября в 14:01, ред.
Червиченко как Д’Артаньян.

Та встреча не чета простой удаче,
Была любовь, и было всё иначе.
И вот среди друзей я как в пустыне,
И что мне от любви осталось ныне,
Только имя.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 сентября в 13:44
Восьмое место против девятого - никогда бы не подумал, что для московского дерби подобное возможно Причем финансовые возможности любой из этих команд не соответствуют занимаемому месту в таблице РПЛ. Обе команды страдают "кризисом руководства", что выливается в недостаточно качественный футбол и несвойственно низкое для них место. Перед дерби "ЦСКА" потерял Фернандеса и Мухина, у "Спартака" матч пропускает Соболев. А нужен ли он вообще с таким качеством игры? Скорее всего предположу, что "Спартак", предыдущей игрой довел торсиду до точки кипения и если сегодня еще проиграть, то может так рвануть, что мало никому не покажется. То есть на мой взгляд команды равны, просто "Спартаку" сейчас гораздо нужнее.
88_DEIVID
88_DEIVID
19 сентября в 13:43
Бред. Никогда не утратит этот матч своего значения. Это дерби всея Руси. У всяких Зенитов никогда не будет такого матча. Их удел с Сочи спектакль разыгрывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 13:43
Дерби есть дерби,всегда!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 13:36
Если даже эти команды будут на 15 и 16 местах всё равно это противостояние актуально и мощное, это дерби смотрит почти вся страна даже те, которые не интересуются футболом, червь может, что угодно фантазировать но для тренеров, игроков и тем более болельщиков это дерби состоятельное.
sir_Alex
sir_Alex
19 сентября в 13:27
Сам червь давно уже утратил свою значимость)))
n272nm
n272nm ответ ABir (раскрыть)
19 сентября в 13:24, ред.
Ну, ЦСКА, положим, действительно, великий клуб, по российским меркам. Кони КУЕФА выигрывали, а это, как ни крути, уровень. А называть Спартак великим клубом - это уже нездоровое кокетство. :))))
makkie
makkie
19 сентября в 13:20
Учитывая, что игроки в очередной раз сливают Виторию, шансов больше у цска.

Но я не представляю, как можно разменивать дерби всея Руси на какие-то личные интересы и хотелки. Выходи, грызи землю и побеждай! Иначе иди играть в Урал, Томь, Амкар или вообще завязывай с футболом.
Ну посмотрим...
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 13:18
Есть безусловно в словах Андрея большая доля правды и это факт, что два супер клуба всея Руси сдали свои позиции. И действительно раньше ждёшь этот день дерби месяцами , а сейчас уже совсем нет того ощущения и ожидания какого-то праздника , фееричного шоу .
Из красочной вывески Дерби Всея Руси ,
Превратилось в черно - белый Анонс !!!
И это конечно же огромный вопрос к руководству этих двух великих клубов , извечный русской классики вопрос , - " Что делать " !!?
ABir
ABir
19 сентября в 13:14
Червиченко, как всегда дунул мимо кассы. Пока у этих двух великих клубов буду болельщики, независимо от занимаемого места в турнирной таблицы, их дерби будет приковывать интерес, кто бы что об этом не писал
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 13:14
Надеюсь, спортивная злость и непримиримость друг к другу, заставят, наконец, этих двух середняков выдать что-то стоящее внимания и хоть немного подтверждающего слово дерби.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
19 сентября в 13:13
Спартак вперёд! Но от этого не легче,чувствую проиграем пока Виторию не уберут
Трезвый повар
Трезвый повар
19 сентября в 13:01
Болельщики Спартака и ЦСКА не согласятся. Для большинства из них эти 2 матча самые принципиальные и важные
протон
протон
19 сентября в 13:00
Тоже на ничью ставлю, хотя может и так что «сливают» Руя Виторию. Якобы по указке Заремы Салиховой, которая была против назначения португальца, возможно и такое...
ОПС
ОПС
19 сентября в 12:55
Матч покажет, какой счет будет.
Рязань 062
Рязань 062
19 сентября в 12:53
болтовня в пользу бедных. никакое дерби не сравнится с этим. какие бы места не занимали команды.
beefs
beefs
19 сентября в 12:52
Это точно, дерби не актуально...
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