Червиченко: «Дерби ЦСКА — „Спартак“ утрачивает свою значимость»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 8-го тура РПЛ красно-белых с ЦСКА .

Постепенно это дерби утрачивает свою значимость. ЦСКА уже года два-три ни на что не претендует. «Спартак» в прошлом году хоть и имитировал борьбу за первое место, но всем было понятно, что ничего не произойдет. Сейчас обе команды вообще в середине турнирной таблицы.