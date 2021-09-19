Червиченко: «Дерби ЦСКА — „Спартак“ утрачивает свою значимость»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 8-го тура РПЛ красно-белых с ЦСКА.
Постепенно это дерби утрачивает свою значимость. ЦСКА уже года два-три ни на что не претендует. «Спартак» в прошлом году хоть и имитировал борьбу за первое место, но всем было понятно, что ничего не произойдет. Сейчас обе команды вообще в середине турнирной таблицы.
Старые обиды у «Спартака» и ЦСКА еще остались, но интереса такого не вызывают. Да и команды разобранные. Может, конечно, прорвет, но смотреть на мучения четверки нападающих «Спартака» уже нет сил. У ЦСКА вообще нет нападающих. Эджуке бегает с мячом так, будто первый раз его увидел и боится, что его отберут, Чалов в такой же стагнации, как и Соболев. Думаю, будет ничья 1:1.
Ранее стало известно, что стадион на матче ЦСКА – «Спартак» разрешили заполнить на 30%.