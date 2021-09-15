Комбаров: «Настраиваться на победу будет не только „Спартак“, но и „Легия“»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России считает, что футболисты московского клуба должны настроиться и показать хорошую игру в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с польской «Легией».

Тяжело прогнозировать, потому что «Спартак» показывает нестабильную игру, они могут выдать фееричный матч, могут проиграть аутсайдеру. Будем надеяться, что сегодня будет фееричный матч и победа. Это все-таки европейский турнир, настраиваться будет не только «Спартак», но и «Легия». Поэтому надеемся на победу, на хорошую игру.

Что касается готовности, чемпионат [России] в самом разгаре, ребята уже все влились в чемпионат, влились в игровой тонус. Плюс у них уже был европейский опыт с «Бенфикой», да, неудачный, но тем не менее. Поэтому футболисты должны быть в хорошей форме, должны настроиться, показать хорошую игру.