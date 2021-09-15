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Комбаров: «Настраиваться на победу будет не только „Спартак“, но и „Легия“»

15 сентября 2021, 15:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров считает, что футболисты московского клуба должны настроиться и показать хорошую игру в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с польской «Легией».

Тяжело прогнозировать, потому что «Спартак» показывает нестабильную игру, они могут выдать фееричный матч, могут проиграть аутсайдеру. Будем надеяться, что сегодня будет фееричный матч и победа. Это все-таки европейский турнир, настраиваться будет не только «Спартак», но и «Легия». Поэтому надеемся на победу, на хорошую игру.

Что касается готовности, чемпионат [России] в самом разгаре, ребята уже все влились в чемпионат, влились в игровой тонус. Плюс у них уже был европейский опыт с «Бенфикой», да, неудачный, но тем не менее. Поэтому футболисты должны быть в хорошей форме, должны настроиться, показать хорошую игру.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 20:49
Димон заранее знал, что произойдёт.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 сентября в 16:50
Мяч круглый, но соперник проходимый
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 сентября в 16:40
Спартаку только победы!
Союзник противников
Союзник противников ответ ABir (раскрыть)
15 сентября в 16:31
А почему "Легия" должна настраиваться на другое???
ABir
ABir
15 сентября в 16:15
Должны настроиться лучше Легии, а иначе зачем вообще попадать в еврокубки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 сентября в 15:42
Если у пшеков не авигрывать, тогда что в ЛЕ делать?
mihaluch
mihaluch
15 сентября в 15:36
Спартаку не прёт на международной арене.
Бубнин
Бубнин
15 сентября в 15:35
"Матч пройдет прямо на футбольном поле. Команды будут стараться победить друг друга, забить голы".
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 15:23
А как иначе? - это спорт.
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