Дерби хромающих ЦСКА и «Спартака», Семак против Слуцкого. Продолжение футбольного банкета РПЛ в 8-м туре

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вчера, 21:23

Три дня в обнимку с российским футболом.

«Уфа» — «Химки»

1. Встречаются соседи по турнирной таблице чемпионата России, обе команды расположились в зоне стыковых матчей за право остаться в элите. После семи туров «Химки» занимают 13-е место (6 очков), а «Уфа» идет 14-й (5 очков). Объединяет их также одинаковое количество пропущенных мячей — по 12.

2. В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Химки» в обоих матчах взяли верх над «Уфой» со счетом 2:1.

3. Резиуан Мирзов, снова присоединившийся к «Химкам» на правах аренды из «Спартака», готов дебютировать за подмосковную команду в этом сезоне в матче с «Уфой».

«Крылья Советов» — «Ростов»

1. В пяти последних очных матчах этих команд забивался максимум один гол: дважды выяснение отношений завершалось нулевой ничьей, еще трижды фиксировался счет 1:0 (два раза выиграли «крылышки», одну победу одержал «Ростов»).

2. Автор последнего гола в этом противостоянии — Элдор Шомуродов, который с тех пор успел поиграть за «Дженоа» и перейти в «Рому». Два года и месяца назад узбекский форвард принес «желто-синим» домашнюю победу, забив головой с подачи Алексея Ионова.

3. Семин проведет 40-й матч в тренерской карьере против «Крыльев Советов». Мэтр российского тренерского цеха 22 раза выигрывал у волжан, свел к ничьим 7 матчей и потерпел 10 поражений. Впервые с «крылышками» Юрий Павлович встретился в 1993 году.

«Ахмат» — «Краснодар»

1. В прошлом сезоне «Ахмат» обыграл «Краснодар» в обоих матчах РПЛ с общим счетом 7:0. Последняя на сегодняшний день встреча завершилась гостевой победой грозненцев 5:0.

2. В то же время у главного тренера «быков» Виктора Ганчаренко потрясающая победная серия в матчах против «Ахмата»: белорусский тренер вместе с ЦСКА выиграл 7 раз подряд, общий счет этих матчей — 18:0.

3. В прошедшее трансферное окно «Ахмат» и «Краснодар» обменялись футболистами: Владимир Ильин перешел в стан «быков», а Даниил Уткин отправился в Грозный на правах аренды. Воспитанник «Краснодара» забил 3 гола за «Ахмат» со старта чемпионата, а Ильин семь раз выходил на замену, но результативными действиями не отметился. Возможно, против бывшего клуба впервые сыграет в стартовом составе, ведь Джон Кордоба получил травму в богатой на несчастья игре с «Ростовом».

«Нижний Новгород» — «Арсенал»

1. «Нижний Новгород» набрал 11 очков в семи стартовых турах РПЛ . Команда Александра Кержакова показала третий результат за всю историю чемпионатов России для новичков лиги. Мощнее начинали свои дебютные сезоны только саратовский «Сокол» в 2001-м (17 очков) и «Анжи» в 2000-м (13).

2. Основной вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин (7 матчей, 8 пропущенных голов в РПЛ -2021/22) предыдущие три сезона провел в тульском «Арсенале». В РПЛ -2020/21 он пропустил 17 голов в 9 матчах за «оружейников».

3. Миодрагу Божовичу досталась команда, которая совершенно не умеет добиваться результатов на выезде: «Арсенал» проиграл 14 последних гостевых встреч в РПЛ , а последний успех датирован 15-м июля 2020 года (победа над «Уралом» в Екатеринбурге 3:1).

«Сочи» — «Динамо»

1. В прошлом сезоне команды обменялись уверенными домашними победами: «Динамо» выиграло в Москве 3:1, а «Сочи» ответил счетом 2:0 на «Фиште».

2. Идеально открыв чемпионат тремя победами над «Ростовом», «Уфой» и ЦСКА , в следующих четырех турах «Динамо» сумело обыграть только замыкающий таблицу «Урал» (1:0).

3. Команда Владимира Федотова в своем «колизее» одержала 10 побед в последних 11 матчах РПЛ . В 2021 году только «Зениту» удалось выиграть в Сочи, все остальные покинули «Фишт» на щите.

«Урал» — «Локомотив»

1. «Локомотив» — одна из двух команд в РПЛ наравне с «Зенитом», которой не доводилось испытывать горечь поражения в прошедших семи турах (4 победы, 3 ничьи).

2. «Урал» — единственный клуб в Премьер-Лиге с нулем побед со старта сезона. «Шмели» замыкают турнирную таблицу и имеют худшую разницу забитых и пропущенных голов — 2:13. В «Урале» уже произошла тренерская рокировка — Шалимов вместо Матвеева, однако при новом рулевом результаты не улучшились.

3. У «Урала» всего-навсего одна победа над «Локомотивом» в 14 последних очных матчах.

«Рубин» — «Зенит»

1. В чемпионском сезоне 2020/21 «Зенит» потерпел всего лишь 3 поражения в РПЛ , и 2 из них на совести «Рубина», который обыграл «сине-бело-голубых» и дома, и на выезде с одинаковым счетом 2:1.

2. В тренерской дуэли и вовсе разгромный счет — 3:0. Леонид Слуцкий выиграл у Сергея Семака все матчи, правда всегда брал верх с минимальным счетом — 1:0, 2:1, 2:1.

3. «Рубин» примет «Зенит» не на «Ак Барс Арене», а на стадионе «Центральный», где петербуржцы выигрывали в двух последних случаях: 2:1 в 2019-м и 3:1 в 2015-м.

ЦСКА — «Спартак»

1. ЦСКА и «Спартак» подошли к первому дерби сезона с одинаковым количеством очков — набрали по 10 баллов (из 21 возможного) в стартовых семи турах.

2. ЦСКА выиграл оба предыдущих домашних дерби у «Спартака» на своем поле — 2:0 и 3:1. Победными голами в каждом из этих матчей отмечался Никола Влашич, который уже играет за «Вест Хэм».

3. «Спартак» под руководством Руя Витории проиграл 6 из 10 стартовых матчей во всех турнирах. Так же плохо у руля «красно-белых» начинал только Анатолий Крутиков в 1976-м. Тогда тренерский провал имел плачевные последствия: «Спартак» в первый и пока в последний раз в своей истории вылетел из высшей лиги.