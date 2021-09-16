«Локо» хочет стартовать в еврокубках лучше «Зенита» и «Спартака», но его соперник не знает поражений

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сегодня, 12:30

Новый краш-тест для российского футбола.

Российские клубы в Лиге Европы попали в группы, которые достойны Лиги чемпионов. К сожалению, «Спартак» начал свой турнирный путь с домашнего поражения от «Легии», а ведь впереди встречи с куда более мощными «Лестером» и «Наполи». В соперниках у «Локомотива» турецкий «Галатасарай», «Лацио» и «Марсель», а в первом туре Лиги Европы команда Марко Николича примет на своем поле «народную команду» из Франции, которая нередко вставала на пути российских клубов в еврокубках.

Результаты накануне

«Локомотив» открыл новый сезон крупным поражением от «Зенита» в матче за Суперкубок России, однако в РПЛ «железнодорожники» выступают очень уверенно и еще ни разу не проиграли: 4 победы и 3 ничьи. В прошедший уикенд «Локо» разобрался на « РЖД Арене» с «Крыльями Советов» (2:0), оба мяча забил вышедший на замену Франсуа Камано, который с приключениями возвращался из потрясенной военным переворотом Гвинеи в расположение клуба.

«Марсель» перед путешествием в Москву тоже одержал победу со счетом 2:0, и этот успех не назовешь рядовым: команда Хорхе Сампаоли взяла три очка в выездном матче с «Монако». После четырех матчей Лиги 1 у «Олимпика» 10 очков (3 победы и 1 ничья), а сорванная фанатами игра с «Ниццей» будет переиграна в октябре. Очень может быть, что в этом сезоне именно «Марсель» станет ближайшим преследователем ПСЖ чемпионат Франции.

«Локомотив» против французских клубов

- Чаще всего на международной арене «Локомотив» встречается с соперниками из Испании (20 матчей), Италии (13) и Турции (12). Против французских клубов у «железнодорожников» всего лишь 4 матча.

- У «Локо» положительная статистика встреч с представителями французского чемпионата: 3 победы и 1 поражение.

- До сегодняшнего дня москвичи играли с командами из Лиги 1 исключительно в матчах плей-офф: в 1/8 финала Лиги чемпионов 2002/03 «Локомотив» досаднейшим образом уступил «Монако» из-за правила выездного гола (2:1; 0:1), а в 1/16 финала Лиги Европы 2017/18 в обоих матчах была обыграна «Ницца» (3:2; 1:0).

- В гостевом матче с «Ниццей» команда Юрия Семина проигрывала со счетом 0:2 к 28-й минуте, но сумела одержать волевую победу благодаря хет-трику Мануэла Фернандеша.

- На своем поле «Локомотив» выиграл оба матча у французских клубов — 2:1 у «Монако» и 1:0 у «Ниццы».

«Марсель» против российских клубов

- «Марсель» 11 раз встречался с российскими клубами в еврокубках. У «Олимпика» 5 побед, 2 ничьи и 4 поражения.

- Все соперники «Марселя» из России в еврокубках: ЦСКА (2 победы и ничья), «Спартак» (2 победы и 2 поражения), «Зенит» (победа, ничья и 2 поражения).

- Поражение ЦСКА от «Марселя» со счетом 0:6 в сезоне 1992/93 на протяжении почти четверти века было самым крупным фиаско российских клубов в Лиге чемпионов. В 2017-м антирекорд перехватил «Спартак», проигравший «Ливерпулю» 0:7.

- В 1/8 финала Кубка УЕФА 2007/08 «Зенит» совершил камбэк в противостоянии с «Марселем»: петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0 после поражения 1:3 на выезде. Команда Дика Адвоката прошла в следующий раунд благодаря голу на выезде и завершила тот розыгрыш Кубка УЕФА с трофеем над головой.

Составы и тактика

- Марко Николич в этом сезоне использует две игровых схемы — 4-3-1-2 и 4-4-2. Скорее всего, против «Марселя» «Локомотив» сыграет по классической расстановке с двумя форвардами, которую можно трактовать в качестве оборонительной, если оборонительная линия играет низко, а полузащита сохраняет компактность, создавая второй редут из четырех человек.

- Должен вернуться в стартовый состав Дмитрий Баринов, пропускавший матч с «Крыльями Советов» из-за дисквалификации.

- В обозримом будущем «Локомотив» не может рассчитывать на Антона Миранчука, также матч с «Марселем» пропустит Мацей Рыбус.

- Предположу, что с первых минут в атаке рядом со Смоловым сыграет Тино Анджорин, а новичок Франсуа Камано займет место на левом фланге.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме — Живоглядов, Мурило, Едвай, Тикнизян — Жемалетдинов, Баринов, Бека Бека, Камано — Анджорин, Смолов.

- Хорхе Сампаоли проповедует в «Марселе» игру в три центральных защитника, при этом уже было использовано несколько вариаций схемы с тройкой центрбеков — 3-4-2-1, 3-3-1-3 и 3-4-3 с ромбом в полузащите.

- 21-летний сенегальский фовард Амаду Дьенг впервые сыграл в стартовом составе «Марселя» во встрече с «Монако» и сразу отметился дублем. Сегодня его тоже ждем на поле с первых минут.

- У «Марселя» не сыграет Аркадиуш Милик, есть сомнения относительно участия в матче Димитри Пайета.

- Пау Лопес дебютировал за «Марсель» во встрече с «Монако» и должен стать первым номером в Лиге 1, однако игры в Лиге Европы, вероятно, будут доверены многоопытному Стиву Манданда.

Ориентировочный состав «Марселя» (3-4-3): Манданда — Гонсалес, Салиба, Перес — Лирола, Камара, Жерсон, Гендузи — Ундер, Дьенг, Арит.

Из первых уст

Марко Николич, главный тренер «Локомотива»:

У нас самая качественная группа Лиги Европы — почти уровень Лиги чемпионов. Все команды заметно усилились. С «Олимпиком» будет очень интересный матч. У соперника особенный тренер, Сампаоли активно принимает участие в каждой игре. Но я точно знаю, что ребята будут выкладываться полностью, покажут дерзость и уверенность. Важно хорошо начать. Нам нужна удача, но ее надо заслужить.

Хорхе Сампаоли, главный тренер «Марселя»: