Рианчо считает, что «Спартак» может обыграть «Легию»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал предстоящий матч красно-белых с варшавской «Легией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Для «Легии» сезон сложился не совсем удачно. Думаю, что «Спартак» сейчас находится в позитивной тенденции, поэтому сможет выиграть этот матч.