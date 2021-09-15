Рианчо считает, что «Спартак» может обыграть «Легию»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал предстоящий матч красно-белых с варшавской «Легией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Для «Легии» сезон сложился не совсем удачно. Думаю, что «Спартак» сейчас находится в позитивной тенденции, поэтому сможет выиграть этот матч.
Как бы не очень силен в тактических построениях, но Руй вроде бы любитель зеркалить схемы, а "Легия" играет в три центральных защитника, что для "Спартака" очень удобно. Плюс для "Спартака".
Разность по стоимости составов. Несомненное преимущество "Спартака". Москвичи явно подороже.
Оптимальность состава. "Легия" нелепо потеряла лучшего игрока а праздновании гола против "Флоры", у "Спартака" вернулся Промес и буквально рвал в последнем матче с "Химками".
Мотивация. Почему-то этот вопрос кажется решающим. "Легия" бесспорно выйдет на игру предельно мотивированной, если что-то подобное сможем увидеть от московского клуба, то думаю есть шансы одержать победу в этой игре.
Как бы не очень силен в тактических построениях, но Руй вроде бы любитель зеркалить схемы, а "Легия" играет в три центральных защитника, что для "Спартака" очень удобно. Плюс для "Спартака".
Разность по стоимости составов. Несомненное преимущество "Спартака". Москвичи явно подороже.
Оптимальность состава. "Легия" нелепо потеряла лучшего игрока а праздновании гола против "Флоры", у "Спартака" вернулся Промес и буквально рвал в последнем матче с "Химками".
Мотивация. Почему-то этот вопрос кажется решающим. "Легия" бесспорно выйдет на игру предельно мотивированной, если что-то подобное сможем увидеть от московского клуба, то думаю есть шансы одержать победу в этой игре.