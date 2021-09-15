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Рианчо считает, что «Спартак» может обыграть «Легию»

15 сентября 2021, 15:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал предстоящий матч красно-белых с варшавской «Легией» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Для «Легии» сезон сложился не совсем удачно. Думаю, что «Спартак» сейчас находится в позитивной тенденции, поэтому сможет выиграть этот матч.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 сентября в 19:16
может и не обыграть
Gahi
Gahi
15 сентября в 17:32
Спартак должен и обязан победить у себя дома. Удачи
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 сентября в 17:02
Обыграть может, но не факт.
ABir
ABir
15 сентября в 16:25
Пожелаем Спартаку хорошей игры и удачи
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 15:51
Очень даже может быть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 сентября в 15:41, ред.
Обе команды неважно начали сезон, Триумфатор Кубка Матч ТВ ужасно начал чемпионат, недобрал очки в некоторых матчах, а некоторые игры откровенно провалил. Примерная ситуация обстоит и с "Легией" - за пять игр - два выигрыша и три поражения, хотя возможно это связано с дополнительной нагрузкой в более долгом пути в еврокубковом отборе. Примерно на равных.
Как бы не очень силен в тактических построениях, но Руй вроде бы любитель зеркалить схемы, а "Легия" играет в три центральных защитника, что для "Спартака" очень удобно. Плюс для "Спартака".
Разность по стоимости составов. Несомненное преимущество "Спартака". Москвичи явно подороже.
Оптимальность состава. "Легия" нелепо потеряла лучшего игрока а праздновании гола против "Флоры", у "Спартака" вернулся Промес и буквально рвал в последнем матче с "Химками".
Мотивация. Почему-то этот вопрос кажется решающим. "Легия" бесспорно выйдет на игру предельно мотивированной, если что-то подобное сможем увидеть от московского клуба, то думаю есть шансы одержать победу в этой игре.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 сентября в 15:19
И может и обыграет!
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