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Божович: «„Нижний Новгород“ — очень неудобный соперник»

19 сентября 2021, 19:42
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович высказался после победы над «Нижним Новгородом» (3:2) в 8-м туре РПЛ.

Какая еще мотивация нам нужна, кроме борьбы за жизнь в такой ситуации. Надеемся, мы исправим это. Сегодня мы заслужили эту победу, потому что бились до конца.

Мы второй раз подряд пропустили быстрый гол. Может, какой-то спад концентрации с этим связан. Думаю, для зрителей это была хорошая игра, но для тренеров не очень.

Когда счет стал 2:2, мы могли пропустить еще. В некоторых моментах нам очень повезло. Хорошо, что победили, удача всегда нужна. «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник, они уже это показали. Думаю, их тренер очень хорошо работает, они еще не сказали свое последнее слово.

Ранее Александр Кержаков назвал причины поражения «Нижнего Новгорода» в матче с «Арсеналом».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
19 сентября в 20:37
Обыграли главного конкурента, теперь можно спать спокойно.
pomor45
pomor45
19 сентября в 20:35
Слишком многословен. Мог бы просто сказать, что сегодня Арсеналу повезло чуть больше, чем НН.
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 19:56
Тренер-карусельщик начинает неплохо.
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 19:55
Нижний Новгород сыграл в свою силу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 сентября в 19:50
Оборона "Нижнего Новгорода" была сегодня как решето, что ни скажешь о тех случаях, когда "Новгород" играет с топами Российского чемпионата. С чем это связано, возможно с некоторым недонастроем на более слабые коллективы, отсутствием достаточно мощного раздражителя. Атакующая группа команды тоже упускает голевые моменты. Один факт о том, что больше всех голов в "НН" забил защитник говорит о многом. Но тем не менее команда веселая (и сегодня все-таки сегодня пару голов забили)и с уже сформировавшимся сравнением на "Робин Гуда РПЛ" по характеру набираемых очков:
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 сентября в 19:49
Главное что выиграли...
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