Божович: «„Нижний Новгород“ — очень неудобный соперник»

Главный тренер «Арсенала» высказался после победы над «Нижним Новгородом» (3:2) в 8-м туре РПЛ .

Какая еще мотивация нам нужна, кроме борьбы за жизнь в такой ситуации. Надеемся, мы исправим это. Сегодня мы заслужили эту победу, потому что бились до конца.

Мы второй раз подряд пропустили быстрый гол. Может, какой-то спад концентрации с этим связан. Думаю, для зрителей это была хорошая игра, но для тренеров не очень.

Когда счет стал 2:2, мы могли пропустить еще. В некоторых моментах нам очень повезло. Хорошо, что победили, удача всегда нужна. «Нижний Новгород» — очень неудобный соперник, они уже это показали. Думаю, их тренер очень хорошо работает, они еще не сказали свое последнее слово.