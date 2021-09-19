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Д. Тарасов: «Деньги не всегда позволяют добиться успеха в спорте»

19 сентября 2021, 14:49

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов порассуждал о влиянии богатых родителей на успехи своих детей в спорте.

Деньги не всегда и даже редко когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребенка заниматься спортом — это в 99% случаев провальная история. Для успеха нужны талант, спортивный характер, дисциплина. Чаще всего профессиональные спортсмены вырастают из самых простых бесплатных секций и школ.

В прошлом Тарасов признавался, что у него упало давление, когда он узнал, что ему нужно было заплатить 10 тысяч евро за операцию.

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Все комментарии
marut
marut
19 сентября в 18:23
Ну а без денег ....даже продолжать не хочется
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 17:55
У нас -наоборот,деньги во вред.Потому как у футболёров не заработанные,а полученные.ПО сговору,именуемому контрактом.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 сентября в 15:41
И это хорошо
drug01
drug01
19 сентября в 14:54
Нужна голова и ноги
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 14:54, ред.
Деньги 💰🏦💲 нынче наоборот для наших футболистов являются деградирующим средством !!!
А так всё правильно сказано Димой.
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