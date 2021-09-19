Д. Тарасов: «Деньги не всегда позволяют добиться успеха в спорте»

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов порассуждал о влиянии богатых родителей на успехи своих детей в спорте.
Деньги не всегда и даже редко когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребенка заниматься спортом — это в 99% случаев провальная история. Для успеха нужны талант, спортивный характер, дисциплина. Чаще всего профессиональные спортсмены вырастают из самых простых бесплатных секций и школ.
В прошлом Тарасов признавался, что у него упало давление, когда он узнал, что ему нужно было заплатить 10 тысяч евро за операцию.
А так всё правильно сказано Димой.
А так всё правильно сказано Димой.