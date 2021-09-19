Д. Тарасов: «Деньги не всегда позволяют добиться успеха в спорте»

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19 сентября 2021, 14:49

Полузащитник «Велеса» порассуждал о влиянии богатых родителей на успехи своих детей в спорте.

Деньги не всегда и даже редко когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребенка заниматься спортом — это в 99% случаев провальная история. Для успеха нужны талант, спортивный характер, дисциплина. Чаще всего профессиональные спортсмены вырастают из самых простых бесплатных секций и школ.

В прошлом Тарасов признавался, что у него упало давление, когда он узнал, что ему нужно было заплатить 10 тысяч евро за операцию.