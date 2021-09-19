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Кержаков назвал причины поражения «Нижнего Новгорода» в матче с «Арсеналом»

19 сентября 2021, 19:18
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался после поражения от «Арсенала» (2:3) в 8-м туре РПЛ.

Сейчас сложно говорить, потому что очень эмоциональная концовка матча была. Сложно как-то точно сказать, в чем причины. По первым впечатлениям, после того, как забили гол, потеряли концентрацию и нить игры, с которой начали. Во втором тайме бежали отыгрываться разными способами, у нас получилось. Потеря концентрации, усталость, желание забить еще, нелепые ошибки привели к голу в наши ворота.

В прошлом туре «Нижний Новгород» повторил достижение «Алании» в РПЛ.

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Все комментарии
ncuf6m8f4azc
ncuf6m8f4azc
20 сентября в 03:04
Так и скажи, что закержачили матч
batog
batog
19 сентября в 23:29
Пора уже.....
Caniggia
Caniggia
19 сентября в 21:06, ред.
Обидное поражение в концовке после того как Нижний сравнял. Видимо решили что дело сделано. Небольшая расслабленность и потеря концентрации и получите гол на последних секундах. Всё же Арсенал команда поопытнее и тренер у неё теперь матерый. Всё же Божович умеет преображать команды и вытягивать их со дна. С этой Тулой надо держать ухо востро до последних секунд. Ну а Саше Кержакову надо сделать правильные выводы и готовить команду к следующей игре.
rubinovyi2
rubinovyi2
19 сентября в 20:37
Вот и сказочке конец....
pomor45
pomor45
19 сентября в 20:19
Ребята заканчивают играть на последних минутах: сначала тайма (второй гол Арсенала), затем - впрок не пошло - всей игры игры (третий гол).
stanichnik
stanichnik
19 сентября в 20:08
Вчера Тимур Сулейманов хвалился, что нижегородцам по плечу любой соперник из РПЛ, а практика показывает, что у команд из подвала подопечные Кержакова выиграть пока никак не могут, а чаще даже проигрывают.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
19 сентября в 20:02
Нижегородцы с лидерами играют гораздо лучше, чем с аутсайдерами.
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 19:59
Прохудилась контрацепция...
Mangur
Mangur
19 сентября в 19:35
Расслабились после победы над Динамо
BDA8181
BDA8181 ответ Futurista (раскрыть)
19 сентября в 19:30
    BDA8181
    BDA8181
    19 сентября в 19:28
    Саня главное не отчаиваться .
    Futurista
    Futurista
    19 сентября в 19:20
    "Первая причина - это ты,
    А вторая - все твои мечты"...))...
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