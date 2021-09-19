Кержаков назвал причины поражения «Нижнего Новгорода» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» высказался после поражения от «Арсенала» (2:3) в 8-м туре РПЛ .

Сейчас сложно говорить, потому что очень эмоциональная концовка матча была. Сложно как-то точно сказать, в чем причины. По первым впечатлениям, после того, как забили гол, потеряли концентрацию и нить игры, с которой начали. Во втором тайме бежали отыгрываться разными способами, у нас получилось. Потеря концентрации, усталость, желание забить еще, нелепые ошибки привели к голу в наши ворота.