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Бегич: «Спасибо фанатам, что пришли на игру»

19 сентября 2021, 13:43
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич рассказал о победе над «Ростовом».

Хорошие эмоции, заслуженная победа. Надеюсь, так будет и дальше.

Спасибо фанатам, что пришли на игру. Отличный стадион, все хорошо. Надеюсь, Самара никогда не будет проигрывать при них.

Мы знали, как играет «Ростов». Знали, что они будут ждать наших ошибок. Мы пропустили, но играли хорошо, прессинговали, потом сравняли счет. Хорошо начали второй тайм, сразу забили, потом третий и так далее. Я думаю, мы не могли проиграть.

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Все комментарии
beefs
beefs
19 сентября в 13:55
Игра без зрителей не имеет смысла...
Cat01
Cat01
19 сентября в 13:51
Помощь пришла вовремя
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 13:49, ред.
Крылышки всегда будут поддерживать болельщики .
И не только болельщики Самары но и других клубов.
Крылья показывают качественный современный футбол, который нравится любителям футбола ⚽ .
Главный тренер Осинькин строит новую команду в которой играют много молодёжи и показывают достойный футбол, а ведь команда только в этом году вышла из ФНЛ. Команда окрепнет наберётся опыта выступлений в РПЛ и станет ещё более мастеровитей, подтянется молодёжь и уж точно в будущем будет бороться за более высокие места в чемпионате России.
Самое главное у команды есть огромный потенциал и классный главный тренер . Остаётся только надеяться на то что у команды найдётся хороший спонсор , чтобы клуб не был зависим от бюджета области.
Пожелаем Крыльям Удачи и красивой игры !!!
Всем Добра !!!
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