Бегич: «Спасибо фанатам, что пришли на игру»

Защитник «Крыльев Советов» рассказал о победе над «Ростовом».

Хорошие эмоции, заслуженная победа. Надеюсь, так будет и дальше.

Спасибо фанатам, что пришли на игру. Отличный стадион, все хорошо. Надеюсь, Самара никогда не будет проигрывать при них.

Мы знали, как играет «Ростов». Знали, что они будут ждать наших ошибок. Мы пропустили, но играли хорошо, прессинговали, потом сравняли счет. Хорошо начали второй тайм, сразу забили, потом третий и так далее. Я думаю, мы не могли проиграть.