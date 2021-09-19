Бегич: «Спасибо фанатам, что пришли на игру»

Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич рассказал о победе над «Ростовом».
Хорошие эмоции, заслуженная победа. Надеюсь, так будет и дальше.
Спасибо фанатам, что пришли на игру. Отличный стадион, все хорошо. Надеюсь, Самара никогда не будет проигрывать при них.
Мы знали, как играет «Ростов». Знали, что они будут ждать наших ошибок. Мы пропустили, но играли хорошо, прессинговали, потом сравняли счет. Хорошо начали второй тайм, сразу забили, потом третий и так далее. Я думаю, мы не могли проиграть.
И не только болельщики Самары но и других клубов.
Крылья показывают качественный современный футбол, который нравится любителям футбола ⚽ .
Главный тренер Осинькин строит новую команду в которой играют много молодёжи и показывают достойный футбол, а ведь команда только в этом году вышла из ФНЛ. Команда окрепнет наберётся опыта выступлений в РПЛ и станет ещё более мастеровитей, подтянется молодёжь и уж точно в будущем будет бороться за более высокие места в чемпионате России.
Самое главное у команды есть огромный потенциал и классный главный тренер . Остаётся только надеяться на то что у команды найдётся хороший спонсор , чтобы клуб не был зависим от бюджета области.
Пожелаем Крыльям Удачи и красивой игры !!!
Всем Добра !!!
И не только болельщики Самары но и других клубов.
Крылья показывают качественный современный футбол, который нравится любителям футбола ⚽ .
Главный тренер Осинькин строит новую команду в которой играют много молодёжи и показывают достойный футбол, а ведь команда только в этом году вышла из ФНЛ. Команда окрепнет наберётся опыта выступлений в РПЛ и станет ещё более мастеровитей, подтянется молодёжь и уж точно в будущем будет бороться за более высокие места в чемпионате России.
Самое главное у команды есть огромный потенциал и классный главный тренер . Остаётся только надеяться на то что у команды найдётся хороший спонсор , чтобы клуб не был зависим от бюджета области.
Пожелаем Крыльям Удачи и красивой игры !!!
Всем Добра !!!