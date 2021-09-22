Аллегри о гневе на игроков: «Я тоже человек, и у меня есть эмоции»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вспышку гнева после матча 4-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1).
Я тоже человек, и у меня есть эмоции. Те, кто входит в игру со скамейки, должны показать больше заряженности на борьбу. Я требую уважения как от тех, кто начинает игру, так и от тех, кто сидит на скамейке запасных и ждёт выхода на поле.
Аллегри покинул поле после свистка, крича на своих игроков, поскольку был зол на их отношение к игре.
«Ювентус» набрал 2 очка в 4 играх и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.
Крик в данном случае, это проявление слабости.
Крик в данном случае, это проявление слабости.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.