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Аллегри о гневе на игроков: «Я тоже человек, и у меня есть эмоции»

22 сентября 2021, 00:20
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вспышку гнева после матча 4-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1).

Я тоже человек, и у меня есть эмоции. Те, кто входит в игру со скамейки, должны показать больше заряженности на борьбу. Я требую уважения как от тех, кто начинает игру, так и от тех, кто сидит на скамейке запасных и ждёт выхода на поле.

Аллегри покинул поле после свистка, крича на своих игроков, поскольку был зол на их отношение к игре.

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 играх и занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
22 сентября в 11:52
Ждем Гаттузо в «Ювентусе»
112910415
112910415
22 сентября в 10:45
тут невозможно спокойным остаться !
h8you
h8you ответ ДАША Д (раскрыть)
22 сентября в 08:34
из-за этого "лидера"все проблемы и начались
ДАША Д
ДАША Д
22 сентября в 08:18
У Аллегри нет лидера на поле, каким был тот же Роналду, отсюла и неудачи.
1bear
1bear
22 сентября в 08:06
на них уже не кричать,их бить нужно,а Аллегри нужно показать "Нашу Рашу ", чтобы знал,как нужно "тренировать"......
ДСА
ДСА
22 сентября в 07:27
Похоже на сплав тренера.
ОПС
ОПС
22 сентября в 07:24
Тренер всегда на нервах.
STVA 1
STVA 1
22 сентября в 07:17
Ну покричал... С кем не бывает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 сентября в 07:03
Может игроки хотят слить тренера.
beefs
beefs
22 сентября в 06:30
Юве вне конкуренции...
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 06:03
Вполне человеческая реакция
sv_1969
sv_1969
22 сентября в 05:12, ред.
Бывает и такое
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 04:25
Нервы не стальные.
swed27
swed27
22 сентября в 03:57
Ну сорвался С кем не бывает
Vladimir808
Vladimir808
22 сентября в 03:48
Хм, ну криком тут не поможешь.
Крик в данном случае, это проявление слабости.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 сентября в 02:29
Юве походу не очень жалуют своего тренера
VeniaminS
VeniaminS
22 сентября в 01:44
После таких матчей точно начнешь кричать.
Ironigor
Ironigor
22 сентября в 01:30
Очень невыразительный матч от Юве . И непонятная игра после забитого мяча , не только Аллегри возмутила. Есть чем разочароваться Аллегри.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 сентября в 00:36
После такого начала трудно сдержаться . Еще недавно непобедимый Ювентус , скатился в зону вылета. Думаю, что никто не ожидал такого начала . Догонять ушедших в отрыв будет очень сложно. Посмотрим , что предпримет Аллегри ??? Ведь с ним связывали большие надежды, но пока эти надежды не оправдываются.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
протон
протон
22 сентября в 00:21
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