Петржела: «Карпин не простит Дзюбу. Он больше не получит вызов в сборную»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.
Дзюба, отказавшись от вызова сборную на октябрьские матчи, сделал огромную ошибку. Карпин такое не простит. Возможно, стоит говорить о завершении карьеры в сборной, ведь свой шанс при Карпине он больше не получит.
Я так был рад, когда Артём попал в расширенный список России… Поймите, таких форвардов, как Дзюба, в России больше нет. Вы же сами видите, сборная не забивает. К сожалению, нападающий принял такое решение. Грустно.
нет чтоб создавать дух уюта, нет да здравствует дискомфорт !!!!!!
нет чтоб создавать дух уюта, нет да здравствует дискомфорт !!!!!!
Не он назначал Карпина...
Конечно команда сильней когда в ней Акинфеев,Марио,Дзюба.......но...
У Валеры отличный шанс прослыть реформатором..делающим ставку на молодёжь...
Не он назначал Карпина...
Конечно команда сильней когда в ней Акинфеев,Марио,Дзюба.......но...
У Валеры отличный шанс прослыть реформатором..делающим ставку на молодёжь...