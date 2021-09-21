Петржела: «Карпин не простит Дзюбу. Он больше не получит вызов в сборную»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал решение нападающего отказаться от приглашения в сборную России.

Дзюба, отказавшись от вызова сборную на октябрьские матчи, сделал огромную ошибку. Карпин такое не простит. Возможно, стоит говорить о завершении карьеры в сборной, ведь свой шанс при Карпине он больше не получит.

Я так был рад, когда Артём попал в расширенный список России… Поймите, таких форвардов, как Дзюба, в России больше нет. Вы же сами видите, сборная не забивает. К сожалению, нападающий принял такое решение. Грустно.