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Петржела: «Карпин не простит Дзюбу. Он больше не получит вызов в сборную»

21 сентября 2021, 16:33

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.

Дзюба, отказавшись от вызова сборную на октябрьские матчи, сделал огромную ошибку. Карпин такое не простит. Возможно, стоит говорить о завершении карьеры в сборной, ведь свой шанс при Карпине он больше не получит.

Я так был рад, когда Артём попал в расширенный список России… Поймите, таких форвардов, как Дзюба, в России больше нет. Вы же сами видите, сборная не забивает. К сожалению, нападающий принял такое решение. Грустно.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 сентября в 04:46
Акинфеев похуже Гильермо будет, а Дзюба плана Соболева, только у Соболева с нырками куда лучше дела обстоят 🎃 остальные нары другого плана
Землянин
Землянин
22 сентября в 04:42
Как это не забивает, а 7 очков как удалось набрать❓ без забитых мячей максимум 3 получилось 🎃
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
21 сентября в 23:15
что заладили что зюба единственный нап в россии,чушь он уже пенсионер
shur
shur
21 сентября в 19:44
...и так всё в сборной через упож , нападающих даже по пальцам не перечислить,
нет чтоб создавать дух уюта, нет да здравствует дискомфорт !!!!!!
SHMEL258
SHMEL258
21 сентября в 18:45
Петржела прав, вряд ли Дзюба получит ещё один шанс и причин Карпин может нати сотню. хоть и будет твердить о спортивном принципе.
ABir
ABir
21 сентября в 18:05
Это великий российский нап Дзюба теперь больше не простит "Тренеришку" Карпина и не почтит своим присутствием сборную, пока в ней не сменится главный тренер и не попросит Артема набрать таки оптимальную форму и вернуться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 сентября в 17:51, ред.
Дзюбе и не нужно "прощение Карпина"....
Не он назначал Карпина...
Конечно команда сильней когда в ней Акинфеев,Марио,Дзюба.......но...
У Валеры отличный шанс прослыть реформатором..делающим ставку на молодёжь...
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 17:30
Все всё знают,даже этот лудоман.А всё зависит от Карпина,и как это решение было согласовано и преподнесено общественности.
112910415
112910415
21 сентября в 17:25
Дзюба верит, что Карпина скоро не будет !
drug01
drug01
21 сентября в 17:20
Карпину теперь легче не будут давить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 16:55
Будет забивать - вызовет...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
21 сентября в 16:52
Дзюбе с этой сборной ни горячо ни холодно. В Европу его уже не возьмут, да и сам он не захочет. А тут у него и так всё на мази. Тем более когда с тренером контры ничего хорошего из этого все равно бы не вышло
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 16:50
И поделом.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Project Pandora (раскрыть)
21 сентября в 16:47, ред.
У любого. И любого уволят. Только этим "любым" теперь будет Карпин. А до этого был Черчесов. А после Карпина еще кто-нибудь. Это игра такая. Руководству РФС и Минспорта проще все спортивные неудачи страны в футболе повесить на тренера, чем заниматься решением реальных проблем
протон
протон
21 сентября в 16:45
Зато с Дзюбой летом дофига сборная забила. На самом деле вообще пофиг на него, лучше пусть молодые играют, типа Захаряна. Или вон Агаларов стал забивать, тоже пусть играет
Project Pandora
Project Pandora ответ Serg_Diamond (раскрыть)
21 сентября в 16:43
Такой подбор будет у любого, кто тренирует эту сборную. Теперь что делать?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
21 сентября в 16:40
Да сколько тому Карпину самому рулить осталось?! С существующим подбором игроков очень недолго.
sv_1969
sv_1969
21 сентября в 16:37, ред.
Власте скучно
beefs
beefs
21 сентября в 16:37
Правильно сделал, ему в сборной уже нечего делать...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 16:35
Кому то грустно, кому то радостно.
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