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А. Березуцкий — о Кубке России: «Цель всегда одна — победа»

23 сентября 2021, 17:24
Зенит-ИжевскЛоготип футбольный клуб Зенит-Ижевск0 : 4Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России против «Зенита» из Ижевска (4:0).

Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли.

Есть ли цель выиграть Кубок России? Цель всегда одна – победа, что мы и будем стараться делать.

В матче против Кубка России в составе ЦСКА впервые в нынешнем сезоне отметились сразу несколько молодых футболистов.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
24 сентября в 09:15
Хорошо отыграли этот матч с учётом того что не было ряда основных игроков стартого состава.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 сентября в 09:14
А зачем? Что 4, что 10 , все равно только 3 очка даётся.
цвпб23424
цвпб23424
23 сентября в 18:37
Ему понравилась игра 22 пешеходов которые после 10 часов на заводе вышли покатать мяч??? Ни скорости ни желания играть в быстрый пас. Ни какого быстрого перехода из обороны в атаку. Унылая игра против команды любителей. Игра чисто за счет мастерства отдельных игроков. Зе красавчик борец, который моменты дорабатывает до конца.
SHMEL258
SHMEL258
23 сентября в 17:33
Болел было очень хорошо слышно. В общем удачный выезд.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 17:31
Если в игре ничего не изменится , то о победе , Леша, можешь забыть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 17:27
Должны были забивать 10 а не 4 !
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