А. Березуцкий — о Кубке России: «Цель всегда одна — победа»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России против «Зенита» из Ижевска (4:0).

Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли.

Есть ли цель выиграть Кубок России? Цель всегда одна – победа, что мы и будем стараться делать.