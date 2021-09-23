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Крыховяк — о матче Кубка России: «Рад, что „Краснодар“ не пропустил»

23 сентября 2021, 11:29
ЛенинградецЛоготип футбольный клуб Ленинградец0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о победе в матче Кубка России с «Ленинградцем» (2:0). Польский хавбек забил один из голов в матче.

Мы приехали сюда, чтобы выиграть. Это было самым важным для нас. Я очень рад, что мы не пропустил гол, потому что с начала сезона это было для нас большой проблемой. Это проблема не только защитников, а всех игроков, которые на поле. И каждый сейчас работает в обороне, чтобы не пропустить гол, это важно.

Я рад, что забил первый гол за команду, но мне больше нравится, что мы победили.

Ранее клуб из ФНЛ-2 выбил из Кубка России «Ростов».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
23 сентября в 11:47
Идеальный счет для Краснодара, можно и проиграть в один мяч Кубани теперь.
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 11:30
Это хорошо конечно
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