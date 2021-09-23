Ганчаренко: «У „Краснодара“ есть желание пройти в Кубке как можно дальше»

Главный тренер «Краснодара» высказался о победе в матче Кубка России с «Ленинградцем» (2:0).

Мы не ожидали простой игры, потому что такие кубковые матчи характеризуются тем, что для хозяев это самая важная игра в сезоне. Соответственно, уровень их мотивации очень высокий. Мы со всей серьезности подошли. Да, была ротация, кому-то дали паузу, но привезли основной состав, потому что есть желание пройти в Кубке как можно дальше.

Что касается игры, не так остро мы сыграли в атаке, как мы привыкли. Может быть, мы не могли долго приспособиться к мячу и полю, очень сложно было играть между линиями, больше атаковали флангами. Порадовало то, как мы после потери мяча быстро возвращали его. И отношение ребят к матчу было на хорошем уровне.