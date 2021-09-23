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Ганчаренко: «У „Краснодара“ есть желание пройти в Кубке как можно дальше»

23 сентября 2021, 11:40
ЛенинградецЛоготип футбольный клуб Ленинградец0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко высказался о победе в матче Кубка России с «Ленинградцем» (2:0).

Мы не ожидали простой игры, потому что такие кубковые матчи характеризуются тем, что для хозяев это самая важная игра в сезоне. Соответственно, уровень их мотивации очень высокий. Мы со всей серьезности подошли. Да, была ротация, кому-то дали паузу, но привезли основной состав, потому что есть желание пройти в Кубке как можно дальше.

Что касается игры, не так остро мы сыграли в атаке, как мы привыкли. Может быть, мы не могли долго приспособиться к мячу и полю, очень сложно было играть между линиями, больше атаковали флангами. Порадовало то, как мы после потери мяча быстро возвращали его. И отношение ребят к матчу было на хорошем уровне.

Также свой комментарий по матчу дал хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

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Все комментарии
hq37a2vexzu9
hq37a2vexzu9
23 сентября в 14:54
Это вполне резонно
Vik_ont25
Vik_ont25
23 сентября в 12:51
Вот, удивляют такие фразы тренера! "Есть желание пройти в Кубке как можно дальше". А желания выиграть Кубок нет?
mensk
mensk
23 сентября в 12:31
А что есть такие, кто наоборот?
Sergei Egorov
Sergei Egorov
23 сентября в 12:31
Бесполезно. Краснодар плюшевая команда, а в кубке побеждают бойцы.
beefs
beefs
23 сентября в 12:19
Каждый год одно и то же...
ДАША Д
ДАША Д
23 сентября в 11:43
Кубань будет обыграть принципиально.
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