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Газизов: «Для меня матч „Уфы“ со „Спартаком“ не будет особенным»

23 сентября 2021, 13:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ.

Матч за очки! «Спартак» для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» в должности гендиректора с июля по декабрь 2020 года. После ухода из клуба у Газизова случился конфликт с женой владельца «красно-белых».

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Все комментарии
112910415
112910415
24 сентября в 09:51
тот случай, когда поверить не удаётся )
Сп62
Сп62 ответ димон 37 (раскрыть)
23 сентября в 20:05
Если сгоняет вничью, оставят до следующего тура.
димон 37
димон 37
23 сентября в 17:51
Последний матч руя
Сп62
Сп62
23 сентября в 17:10, ред.
Только очень наивный любитель может поверить в искренность его слов.
1bear
1bear
23 сентября в 16:28
для Уфы будет сложная игра,но всё равно желаю успеха !!!
санек002
санек002 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
23 сентября в 16:18
да ты прав!СПАРТАК-это был когда то!сейчас просто рядовой спартак ,которого делают все подряд,как не прискорбно признать мне,давнему многолетнему его болельщику!очень обидно !
Некакойшенко
Некакойшенко
23 сентября в 15:32
Ему уже на всех на класть
Умеет пить, гулять и красть.....
nikoladolgov
nikoladolgov
23 сентября в 14:57
опять не с кем жить ?
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
23 сентября в 14:41
Конечно учитывая его отношение к КБ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 14:26
Матчи со Спартаком уже не для кого не особенные,нет уже того Спартака!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 14:17
На пол лярда обул Федуна , а в игре как получится , так и сойдет.
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 14:14
Газизов: «Для меня матч „Уфы“ со „Спартаком“ не будет особенным» !
Вот кто бы только об этом так не высказывался , но только точно не Газизов. Человека которого мягко говоря попросил покинуть Спартак, где он не успел даже пол года отработать??? И у которого постоянные происходят батл - шоу с самой Заремхан, чёрным кардиналом Спартака !?! Этот визит в Москву будет для Газизова сроднимо Куликовской битве !)
ОПС
ОПС
23 сентября в 14:04
Не верю!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 13:59
Он и прошлый иаз также говорил, лукавит Шамиль.
протон
протон
23 сентября в 13:43
Федун, отдай бабло человеку!!!
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
23 сентября в 13:42
Думаю, лукавит, говоря эти слова. Три очка со Спартаком куда приятнее тех же очков с Уралом, хотя их и дают в одинаковом количестве.
STVA 1
STVA 1
23 сентября в 13:39
Лукавит Шамилек..
dok66
dok66
23 сентября в 13:37
Ну и ладно . Хочется просто честной спортивной борьбы на поле .
протон
протон
23 сентября в 13:35
Теперь уже Уфа принципиальный соперник нашего Спартака, во-первых, потому что дерет нас регулярно, а во-вторых, мы теперь с ними боремся за выживание
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