Газизов: «Для меня матч „Уфы“ со „Спартаком“ не будет особенным» !

1632393149

23 сентября 2021, 13:32

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 9-м туре РПЛ .

Матч за очки! «Спартак» для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» в должности гендиректора с июля по декабрь 2020 года. После ухода из клуба у Газизова случился конфликт с женой владельца «красно-белых».