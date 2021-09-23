«Это локальный успех». Ташуев — о выходе «Чайки» в 1/8 финала Кубка

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23 сентября 2021, 11:51

Главный тренер «Чайки» порассуждал о победе над «Ростовом» (1:0) и выходе в 1/8 финала Кубка России.

Общался с владельцем клуба Андреем Чайкой. Он сказал: если совершите это действие, то для клуба это будет определенная история, страница в истории клуба. Рады, что причастны к этому.

Это такой локальный успех. Глобально – надо Кубок выигрывать или выходить в финал. Но и это достаточно большой локальный успех, который будет занесен в небольшую пока историю клуба.

Также свой комментарий по матчу дал наставник «Ростова» Юрий Сёмин.