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«Это локальный успех». Ташуев — о выходе «Чайки» в 1/8 финала Кубка

23 сентября 2021, 11:51
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев порассуждал о победе над «Ростовом» (1:0) и выходе в 1/8 финала Кубка России.

Общался с владельцем клуба Андреем Чайкой. Он сказал: если совершите это действие, то для клуба это будет определенная история, страница в истории клуба. Рады, что причастны к этому.

Это такой локальный успех. Глобально – надо Кубок выигрывать или выходить в финал. Но и это достаточно большой локальный успех, который будет занесен в небольшую пока историю клуба.

Также свой комментарий по матчу дал наставник «Ростова» Юрий Сёмин.

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Все комментарии
Девижн
Девижн
23 сентября в 16:09
Торпедо и Ростов в третьем туре теперь только ради премии будут играть...
Аксинья
Аксинья
23 сентября в 13:17, ред.
Конечно выход в следующий круг для команды ФНЛ (которая переведена рангом ниже не по спортивным показателям) является большими успехом, правда от фк "Ростов" за последний год осталось только название. Распродажа игроков без достойной замены сказалась и теперь пожинается результат этого)) Ну а Ташуеву и К желаю в следующем стыке проявить себя с более серьезным соперником. Удачи))
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 11:57
А у Ростова сейчас очень много проблем. И их надо как-то решить.
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