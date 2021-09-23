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«Нужно определённое терпение». Сёмин — о кризисе в «Ростове»

23 сентября 2021, 08:22
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Чайки» (0:1) в матче групповой стадии Кубка России.

Мы много говорили, что это будет сложный матч, потому что соперник очень сильно мотивирован. В первом тайме они играли лучше нас. Почему так произошло? Я думаю, именно недооценка, в этом нам нужно разбираться. Первый тайм был плохо сыгран, во втором имели преимущество, но из этого ещё нужно и выжимать голы, а мы этого не смогли сделать.

Думаю, что психологическое состояние команды не лучшее, особенно на протяжении последних дней. Причины? В первую очередь результаты. Также на определённых позициях не хватает игроков. Надеемся, что в ближайшее время в строй вернутся Хашимото и Калинин.

Есть ли видение того, как выйти из кризиса? Конечно, в игре мы периодически меняем схему по мере восстановления травмированных игроков. Находим какие-то варианты для того, чтобы молодые игроки себя проявили. Но у них пока нет стабильности. Например, Лангович до этого хорошо играл, а сегодня у него не хватало сил. Это жизненная ситуация, нужно определённое терпение. Можно сказать, что всё очень плохо. Болельщики вправе говорить, но мы должны находить варианты для того, чтобы выйти из этой ситуации.

Ситуация очень непростая, но оптимизм должен быть у всех. Сегодняшнее положение очень тяжёлое. Но мы будем находить мотивацию для выхода из него.

Недавно от травмы восстановился один из ключевых игроков «Ростова».

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Все комментарии
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин ответ Трезвый повар (раскрыть)
25 сентября в 05:39
    112910415
    112910415
    23 сентября в 15:25
    деньги нужны, усиление нужно
    протон
    протон
    23 сентября в 11:24
    Валера вовремя свалил. Сейчас бы говорили, что "Ростов" поплыл из-за его совмещение в сборной. Продавать игроков, это нормально, но на их место нужно покупать нормальных, а не в три раза слабее. Распродали всю команду, накупили деревянных Альмквистов и Гиговичей, а теперь удивляются, как команда с чуть ли не худшим составом в РПЛ проигрывает Чайке..
    Союзник противников
    Союзник противников
    23 сентября в 10:47
    Таков текущий уровень команды и тренерского штаба на настоящий день.Всё остальное-попытки оправдаться,причём неуклюжие.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    23 сентября в 09:20
    Семин уже провел семь игр у руля "Ростова". Результат неутешительный - одна победа, три ничьи и три поражения. Если анализировать тренерскую работу, то не стоит все валить на Семина. При игре с Карпиным ситуация была примерно такой же. Если двух хороших (по меркам РПЛ) тренеров меняют, но результат не приходит, то скорее всего команда нуждается в усилении состава, хотя бы точечном. Но видимо руководство "Ростова " не располагает подобными возможностями, поэтом они и рассчитывают на тренерский гений Палыча. Получиться ли удержать "Ростов" в высшей лиге - покажет время. А сейчас скорее всего именно эта задача для него основная.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    23 сентября в 09:19
    Всякому терпению приходит конец!
    sv_1969
    sv_1969
    23 сентября в 09:06
    Пожелаем Ростову и Палычу удачи!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 сентября в 09:02
    Ростов потряхивает уже не первый месяц. Команда, которая еще недавно была крепким орешком для всех, сильно сдала в последнее время. Причины разные : травмы , короткая скамейка, вынужденная продажа лидеров , неполноценные замены проданным. Палычу предстоит огромная работа. Но опыта у него непочатый край . Будем надеяться, что Семин сможет выправить ситуацию.
    Всем здоровья.
    Caniggia
    Caniggia
    23 сентября в 09:00
    Да уж, вот задачка то у Палыча! Тяжело, но Ростов с Сёминым должны выбраться из кризиса. Удачи!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    23 сентября в 08:56
    Ростов играл основным составом и проиграл команде второй лиги. Чайка ещё и играла лучше
    Кроме как специальным сливом я не могу это объяснить. Но тогда не понятно зачем выставлять основу
    Если же это был не слив, тогда всё ещё печальнее. Команда второй лиги показала реальный уровень нынешней команды Ростов
    Президент клуба молчит. Распродал всех лидеров команды и никого взамен не купил. Ему сейчас не до клуба. Он новый большой ЖК начал строить
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    23 сентября в 08:38
    Сёмин поставит Ростов на рельсы.
    второй
    второй
    23 сентября в 08:37
    даже судья не виновен?Всё Палыч забил на футбол.Раньше в случае проигрыша на первом месте был судья,а потом всё остальное,а сейчас один трёп по-горбачёвски!!!
    beefs
    beefs
    23 сентября в 08:36
    А кому сейчас легко, дальше будет еще хуже...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    23 сентября в 08:35
    По большому счёту кубок сейчас Ростову был не нужен.
    КЭТиК
    КЭТиК
    23 сентября в 08:35
    На Кубок наплевать, в чемпионате дела бы наладить.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    23 сентября в 08:32
    В такой ситуации в какой оказался Ростов предполагаю, что игру слили.
    ДАША Д
    ДАША Д
    23 сентября в 08:31
    А у Сёмина большие проблемы, кредит доверия может быть недолгим.
    Аксинья
    Аксинья
    23 сентября в 08:31
    Тут надо не терпеть, а плющить игроков по полной, а Комличенко можно и ногами))
    ДАША Д
    ДАША Д
    23 сентября в 08:30
    Зато у Чайки праздник.
    ОПС
    ОПС
    23 сентября в 08:29, ред.
    Терпение, может быть и надо, но Палыч, при всем уважении, уже возрастной тренер. А возраст, хочешь не хочешь, а сказывается.
    shlomo2
    shlomo2
    23 сентября в 08:28, ред.
    Удачи тебе Палыч!
    shlomo
    shlomo
    23 сентября в 08:27
    Неожиданно, должен был второй состав у Чайки выигрывать...
    9pndu3h6z6kb
    9pndu3h6z6kb
    23 сентября в 08:24
    Тут Палыч прав
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