«Нужно определённое терпение». Сёмин — о кризисе в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Чайки» (0:1) в матче групповой стадии Кубка России.
Мы много говорили, что это будет сложный матч, потому что соперник очень сильно мотивирован. В первом тайме они играли лучше нас. Почему так произошло? Я думаю, именно недооценка, в этом нам нужно разбираться. Первый тайм был плохо сыгран, во втором имели преимущество, но из этого ещё нужно и выжимать голы, а мы этого не смогли сделать.
Думаю, что психологическое состояние команды не лучшее, особенно на протяжении последних дней. Причины? В первую очередь результаты. Также на определённых позициях не хватает игроков. Надеемся, что в ближайшее время в строй вернутся Хашимото и Калинин.
Есть ли видение того, как выйти из кризиса? Конечно, в игре мы периодически меняем схему по мере восстановления травмированных игроков. Находим какие-то варианты для того, чтобы молодые игроки себя проявили. Но у них пока нет стабильности. Например, Лангович до этого хорошо играл, а сегодня у него не хватало сил. Это жизненная ситуация, нужно определённое терпение. Можно сказать, что всё очень плохо. Болельщики вправе говорить, но мы должны находить варианты для того, чтобы выйти из этой ситуации.
Ситуация очень непростая, но оптимизм должен быть у всех. Сегодняшнее положение очень тяжёлое. Но мы будем находить мотивацию для выхода из него.
Недавно от травмы восстановился один из ключевых игроков «Ростова».
Кроме как специальным сливом я не могу это объяснить. Но тогда не понятно зачем выставлять основу
Если же это был не слив, тогда всё ещё печальнее. Команда второй лиги показала реальный уровень нынешней команды Ростов
Президент клуба молчит. Распродал всех лидеров команды и никого взамен не купил. Ему сейчас не до клуба. Он новый большой ЖК начал строить
Кроме как специальным сливом я не могу это объяснить. Но тогда не понятно зачем выставлять основу
Если же это был не слив, тогда всё ещё печальнее. Команда второй лиги показала реальный уровень нынешней команды Ростов
Президент клуба молчит. Распродал всех лидеров команды и никого взамен не купил. Ему сейчас не до клуба. Он новый большой ЖК начал строить
Всем здоровья.
Всем здоровья.