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Яковлев — о матче Кубка: «ЦСКА приехал в Ижевск сильным составом»

23 сентября 2021, 10:36
Зенит-ИжевскЛоготип футбольный клуб Зенит-Ижевск0 : 4Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев высказался о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом-Ижевск».

Это наша первая кубковая игра в сезоне. Не надо смотреть на то, в какой лиге играет соперник и какие у него результаты в последних играх. Важно оттолкнуться от своей игры и должным образом настроиться. В Ижевск приехал сильный состав, за исключением нескольких лидеров тренеры взяли всю основу, и это само по себе говорит о наших намерениях в Кубке.

Ранее клуб из ФНЛ-2 выбил из Кубка России «Ростов».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
23 сентября в 19:16
С удовольствием отвечу неосведомленному. Это так приятно снабжать людей неведомой им информацией. Итак по порядку. У любого футбольного клуба есть владелец и спонсоры. У ЦСКА владельцы ВЭБ (70% акций) и Гинер ( 30 %). Упомянутый тобой "главпочтамт" , видимо речь идет о Почте РФ, арендует у владельца офисные помещения в башне на стадионе. Т.е Почта это и не владелец и не спонсор. Напомню, что спонсор безвозмездно дает деньги клубу. Так что упоминание почти нелогично и некорректно. Далее. Как я написал в своей личке, я не фанат какого либо клуба. Таким же объемом информации как о ЦСКА я владею и относительно всех ведущих клубах РПЛ (Спартак, Зенит, Локо, Динамо , Рубин). Зачем? Отвечу. Мне это интересно. Я футбол очень люблю как вид спорта, как социальное явление в нашей жизни. Так что, уважаемый, прими к сведению, что на этом сайте есть люди с иной психологией и отличающимся от твоего метода ведения дискуссии. Спасибо за внимание.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 сентября в 15:55
Молодец,следишь за текущими-суперважными новостями Главпочтамта.А мне вот недосуг,дел на пенсии невпроворот.А в остальном хотелось бы,чтобы все люди,и даже журналЫсты,использовали точность в изложении.Три-это три!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 сентября в 14:24
Составчик более чем экспериментальный.
Beekeeper
Beekeeper
23 сентября в 13:03
Еще Ижевску осталось влететь для полноты ощущений от игры и тренера ЦСКА
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 сентября в 12:57
Будет хорошая предигровая тренировка перед Нижним. Только бы без травм. Защитников всего двое поехали.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 11:33
Зенит Ижевск твердо обосновался на последнем месте . Его выносят все команды , что дома , что в гостях . Ходил я на матчи этой команды в советские времена , поскольку родился в Ижевске и прожил там 30 лет. Был период , когда команда боролась за выход в 1ю лигу с КС (тогда еще Куйбышев), но проиграли им в матче за выход . Сейчас же команда представляет унылое зрелище и армейцы должны выносить их в одну калитку.
Посмотрим , на что сподобятся команды в сегодняшнем матче.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
23 сентября в 11:17
Состав был опубликован. Не поехали Акинфеев, Марио и Дзагоев. Остальные все поехали. И ы чем он не прав? В том, что ты не знал состав?
ermak6848
ermak6848
23 сентября в 11:06
Удачи армейцам. Ждём с Победой!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
23 сентября в 11:05
Радует, что клубы РПЛ стали серьёзнее относиться к кубку.
протон
протон
23 сентября в 11:02
Давай Владик!Оформи хет-трик!и тебе приятно, и нам(болельщикам) радость =)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 10:53
Надо искать возможности в Кубке России если в чемпионате всё хромает.
Союзник противников
Союзник противников
23 сентября в 10:51
Основа,за исключением НЕСКОЛЬКИХ ЛИДЕРОВ-это бред.НЕскольких-неопределённая форма,но явно не два-три игрока.Или посчитать не можете? ПОхоже на сообщение либеральных СМИ о том,что они из Чечни вывезли ПРИМЕРНО 7 сторонников ЛГБТ.
ДСА
ДСА
23 сентября в 10:38
Тут у хозяев шансов нет вообще никаких.
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