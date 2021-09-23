Яковлев — о матче Кубка: «ЦСКА приехал в Ижевск сильным составом»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев высказался о предстоящем матче Кубка России с «Зенитом-Ижевск».
Это наша первая кубковая игра в сезоне. Не надо смотреть на то, в какой лиге играет соперник и какие у него результаты в последних играх. Важно оттолкнуться от своей игры и должным образом настроиться. В Ижевск приехал сильный состав, за исключением нескольких лидеров тренеры взяли всю основу, и это само по себе говорит о наших намерениях в Кубке.
Ранее клуб из ФНЛ-2 выбил из Кубка России «Ростов».
Посмотрим , на что сподобятся команды в сегодняшнем матче.
Всем здоровья.
Посмотрим , на что сподобятся команды в сегодняшнем матче.
Всем здоровья.