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Бийол готов сыграть против «Нижнего Новгорода»

23 сентября 2021, 20:38

Агент полузащитник ЦСКА Яки Бийола рассказал о травме своего клиента, которую он получил в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).

Думаю, Яка сыграет в следующем матче. Сегодня [в Кубке России] он не играл, потому что клуб решил дать ему отдых. Ничего серьезного, сейчас он чувствует себя хорошо и будет готов к игре в понедельник [против «Нижнего Новгорода»].

В матче с «Нижним Новгородом» из-за травмы точно не сыграет другой защитник ЦСКА.

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ЦСКА  Бийол Яка
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 сентября в 15:53
Новость хорошая, Всем здоровья.
Ещё бы такая инфа была о Фуксе.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
24 сентября в 09:10
Это хорошо, Бийол стал основным игроком старого состава.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 22:24
Это позитивная новость.
SHMEL
SHMEL
23 сентября в 20:51
Уже хорошо, плюс Мухин вернётся.
drug01
drug01
23 сентября в 20:43
Желаем удачи
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