Бийол готов сыграть против «Нижнего Новгорода»

Агент полузащитник ЦСКА Яки Бийола рассказал о травме своего клиента, которую он получил в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).
Думаю, Яка сыграет в следующем матче. Сегодня [в Кубке России] он не играл, потому что клуб решил дать ему отдых. Ничего серьезного, сейчас он чувствует себя хорошо и будет готов к игре в понедельник [против «Нижнего Новгорода»].
В матче с «Нижним Новгородом» из-за травмы точно не сыграет другой защитник ЦСКА.
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Ещё бы такая инфа была о Фуксе.