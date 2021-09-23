Бийол готов сыграть против «Нижнего Новгорода»

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23 сентября 2021, 20:38

Агент полузащитник ЦСКА рассказал о травме своего клиента, которую он получил в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:0).

Думаю, Яка сыграет в следующем матче. Сегодня [в Кубке России] он не играл, потому что клуб решил дать ему отдых. Ничего серьезного, сейчас он чувствует себя хорошо и будет готов к игре в понедельник [против «Нижнего Новгорода»].