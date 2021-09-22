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Семак рассказал о состоянии Караваева, Азмуна, Ловрена и Оздоева

22 сентября 2021, 15:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Вячеслава Караваева, Сердара Азмуна, Деяна Ловрена и Магомеда Оздоева, которые восстанавливаются после травм.

К большому сожалению, на данном этапе травмированные еще не подключились к общей группе. Ждем по Славе Караваеву — завтра будет обследование, которое, на наш взгляд, позволит ему начать работу на поле.

Что касается Сердара, то он пока не тренируется в общей группе, у него индивидуальная программа. Ловрен начинает заниматься по индивидуальной программе. Что касается Оздоева, то он пока наиболее далек от вхождения в общую группу.

Также Семак высказался о решении Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 сентября в 17:23
Скорейшего выздоровления всем травмированным.
протон
протон
22 сентября в 17:10
надеюсь справятся без Сердара...Оздоева ясно что не ждать еще долго
Cat01
Cat01
22 сентября в 16:01
Состав большой все будет хорошо
Борислaв
Борислaв
22 сентября в 15:23
Здоровья и быстрее нужно в строй...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 сентября в 15:22
Здоровья всем побольше...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
22 сентября в 15:21
Печальный лазарет
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