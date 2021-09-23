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Урунов пропустит матч против «Спартака»

23 сентября 2021, 17:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов пропустит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Как сообщается, Урунов получил ушиб пальца, он сможет вернуться на поле только после паузы на матчи сборных. Полузащитник ещё не приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что «Уфа» арендовала «Урунова» у «Спартака» перед началом сезона. Башкирский клуб имеет опцию выкупа игрока, который вступит в силу при определённых условиях.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
23 сентября в 18:10
Страшилки от РПЛ.
Поговаривают, что на арендованных игроках у Спартака лежит проклятие... они травмируются перед матчами со Спартаком! Жуть!!!
makkie
makkie
23 сентября в 17:37
Наверное договорились заранее.
Но тут хоть с Уруновым, хоть без него - Уфа приедет фаворитом в Москву.
Дожили, блин(
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 17:34
Снова федун выкинул номер.
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