Урунов пропустит матч против «Спартака»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов пропустит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».
Как сообщается, Урунов получил ушиб пальца, он сможет вернуться на поле только после паузы на матчи сборных. Полузащитник ещё не приступил к тренировкам в общей группе.
Напомним, что «Уфа» арендовала «Урунова» у «Спартака» перед началом сезона. Башкирский клуб имеет опцию выкупа игрока, который вступит в силу при определённых условиях.
Поговаривают, что на арендованных игроках у Спартака лежит проклятие... они травмируются перед матчами со Спартаком! Жуть!!!
Поговаривают, что на арендованных игроках у Спартака лежит проклятие... они травмируются перед матчами со Спартаком! Жуть!!!
Но тут хоть с Уруновым, хоть без него - Уфа приедет фаворитом в Москву.
Дожили, блин(
Но тут хоть с Уруновым, хоть без него - Уфа приедет фаворитом в Москву.
Дожили, блин(