Урунов пропустит матч против «Спартака»

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23 сентября 2021, 17:33

Полузащитник «Уфы» пропустит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Как сообщается, Урунов получил ушиб пальца, он сможет вернуться на поле только после паузы на матчи сборных. Полузащитник ещё не приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что «Уфа» арендовала «Урунова» у «Спартака» перед началом сезона. Башкирский клуб имеет опцию выкупа игрока, который вступит в силу при определённых условиях.