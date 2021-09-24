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Де Рон хотел подарить свои футболки фанатам, но никто не пришёл в магазин

24 сентября 2021, 00:40

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон решил провести акцию для болельщиков клуба.

Голландец хотел лично оплатить и подписать для фанатов футболки со своим именем из клубного магазина, но за всё время, пока игрок был там, никто из болельщиков не пришёл. Де Рон успел выпить кофе, собрать пазл, поспать и многое другое, однако фанаты так и не появились. Видео футболист опубликовал в своём твиттере:

Могу поспорить, что Месси никогда не сталкивался с таким.

Ранее в Сети появилось фото, как болельщик ЦСКА хотел получить футболку игрока «Спартака».

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Все комментарии
Estiva
Estiva
24 сентября в 09:50
Никто не пришел на фан-встречу=((((((((
don_surio
don_surio ответ Дима Логинов (раскрыть)
24 сентября в 09:35
Со стулом на голове-)))
drug01
drug01
24 сентября в 08:41
Надо игрой доказать
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 сентября в 08:30
Это фиаско, братан)
ОПС
ОПС
24 сентября в 08:27
Получается своеобразный индекс популярности.
ДАША Д
ДАША Д
24 сентября в 08:25
Похоже не нужен такой магазин.
Дима Логинов
Дима Логинов
24 сентября в 08:21, ред.
Проводя аналогичную акцию, Александр Кокорин не успел даже достать ручку из кармана для автографов, как благодарными итальянскими поклонниками были порваны и сожжены все его футболки, разгромлен магазин, а сам Александр был доставлен в местное травматологическое отделение.
sir_Alex
sir_Alex
24 сентября в 08:21
А кто это?
SHMEL
SHMEL
24 сентября в 08:05
Надо было Лёху Миранчука с собой брать, тогда бы отбоя не было....
SHMEL258
SHMEL258
24 сентября в 08:01
Бывает. В следующий раз подаришь.
Gahi
Gahi
24 сентября в 07:42, ред.
Во первых, новерное было ограничение посмотрите в окно там и прохожих не так много, а во вторых нужно было проинформировать болельщиков клуба чтобы те знали. И тогда бы точно знал бы сам Де Рон, что это самый плохой день в его спортивной карьере, когда ты завешь и хочешь сделать жест доброй воли своим болельщикам , а к тебе не идут твои фанаты. Значить нужно играть так чтобы они днём и ночью 🌙 знали где находиться их кумир в это время. Удачи
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 сентября в 07:25
Индекс популярности.
sv_1969
sv_1969
24 сентября в 07:23
Халявы не захотели
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 07:23
Сосредотачиваться на футболе главнее, болельщики еще придут)).
beefs
beefs
24 сентября в 07:11
Да, до Месси тебе еще ой как далеко...
shlomo2
shlomo2
24 сентября в 06:59
И такое бывает...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 сентября в 06:43
Время проведенной за сборкой пазла помогло Мартену понять уровень его популярности. А в принципе не там предлагал - в России футболку с любой фамилией на халяву с руками бы оторвали.
mihaluch
mihaluch
24 сентября в 06:04
Надо было пива бесплатно предложить.
mihaluch
mihaluch
24 сентября в 05:55
Акция не удалась.
sv_1969
sv_1969
24 сентября в 05:16
Бывает же такое
STVA 1
STVA 1
24 сентября в 05:15
Вот же редиски))
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 01:43
А шоо сделаешь ?! А кому сейчас легко !?!
Mangur
Mangur
24 сентября в 01:42
Таки было ему обидно
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
24 сентября в 01:03
Эпик фэйл
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