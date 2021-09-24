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Стало известно, почему Вернер не перешёл в «Баварию»

24 сентября 2021, 23:41

Нападающий Тимо Вернер мог перейти в «Баварию».

Как сообщается, в 2019 году Вернер согласовал предварительный контракт с мюнхенским клубом. Тимо мог продолжить карьеру в «Баварии», однако когда он узнал, что Нико Ковач, который тогда тренировал мюнхенский клуб, а также директор Хасан Салихамиджич были против этого трансфера, он не захотел переходить в «Баварию».

Напомним, что сейчас всё ещё есть возможность перехода Вернера в «Баварию».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
25 сентября в 07:30
С его результатами лучше вообще было никуда не переходить
ДАША Д
ДАША Д
25 сентября в 07:26
Всё верно: не уютно играть и ждать подвоха.
sv_1969
sv_1969
25 сентября в 07:01
Не хотел в тягость быть
mihaluch
mihaluch
25 сентября в 06:26
Начальство не захотело вот и не перешёл.
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 05:56
Всё правильно сделал
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 05:36
Это уже в прошлом
mihaluch
mihaluch
25 сентября в 04:25
Бавария видно не предел мечтаний.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
25 сентября в 00:58
очевидно было что Ковач не задержится надолго, можно было переходить
David Young
David Young
25 сентября в 00:46
Логичное решение немца.
протон
протон
25 сентября в 00:25
Ну, как говорится, ничего нового
Cat01
Cat01
25 сентября в 00:10
Видно сам так решил...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
25 сентября в 00:05
Вообще-то, когда главный тренер и спортивный директор клуба против покупки игрока, клуб и не станет приобретать этого игрока, если конечно совет директоров клуба не кучка идиотов.
З.Ы. Ковач и Салихамиджич мудры!
beefs
beefs
24 сентября в 23:58
Ну и правильно сделал...
Gahi
Gahi
24 сентября в 23:48
Каждый должен решать сам где ему играть. Удачи
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