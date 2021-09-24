Стало известно, почему Вернер не перешёл в «Баварию»

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24 сентября 2021, 23:41

Нападающий мог перейти в «Баварию».

Как сообщается, в 2019 году Вернер согласовал предварительный контракт с мюнхенским клубом. Тимо мог продолжить карьеру в «Баварии», однако когда он узнал, что , который тогда тренировал мюнхенский клуб, а также директор были против этого трансфера, он не захотел переходить в «Баварию».

Напомним, что сейчас всё ещё есть возможность перехода Вернера в «Баварию».