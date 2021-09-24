Стало известно, почему Вернер не перешёл в «Баварию»

Нападающий Тимо Вернер мог перейти в «Баварию».
Как сообщается, в 2019 году Вернер согласовал предварительный контракт с мюнхенским клубом. Тимо мог продолжить карьеру в «Баварии», однако когда он узнал, что Нико Ковач, который тогда тренировал мюнхенский клуб, а также директор Хасан Салихамиджич были против этого трансфера, он не захотел переходить в «Баварию».
Напомним, что сейчас всё ещё есть возможность перехода Вернера в «Баварию».
З.Ы. Ковач и Салихамиджич мудры!
З.Ы. Ковач и Салихамиджич мудры!