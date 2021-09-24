Дани Алвес заявил, что не будет выступать ни за один клуб до конца года

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что не будет подписывать контракт ни с одним клубом до конца года.
Однако это не означает, что бразилец завершает карьеру. Алвес намерен продолжить выступления в 2022 году.
Напомним, что у Алвеса был вариант с переходом во «Фламенго».
Командные
«Баия»
Чемпион штата Баия: 2001
Кубок Северо-Востока (2): 2001, 2002
«Севилья»
Обладатель Кубка Испании: 2006/07
Обладатель Суперкубка Испании: 2007
Обладатель Кубка УЕФА (2): 2005/06, 2006/07
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2006
«Барселона»
Чемпион Испании (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (4): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Испании (4): 2009, 2010, 2011, 2013
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
«Ювентус»
Чемпион Италии: 2016/17
Обладатель Кубка Италии: 2016/17
«Пари Сен-Жермен»
Чемпион Франции (2): 2017/18, 2018/19
Обладатель Кубка Франции: 2017/18
Обладатель Кубка французской лиги: 2017/18
Обладатель Суперкубка Франции (2): 2017, 2018
«Сан-Паулу»
Чемпион штата Сан-Паулу: 2021
Бразилия
Обладатель Кубка Америки (2): 2007, 2019
Обладатель Кубка конфедераций (2): 2009, 2013
Олимпийский чемпион: 2020
Победитель молодёжного чемпионата мира: 2003
Командные
«Баия»
Чемпион штата Баия: 2001
Кубок Северо-Востока (2): 2001, 2002
«Севилья»
Обладатель Кубка Испании: 2006/07
Обладатель Суперкубка Испании: 2007
Обладатель Кубка УЕФА (2): 2005/06, 2006/07
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2006
«Барселона»
Чемпион Испании (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (4): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Испании (4): 2009, 2010, 2011, 2013
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
«Ювентус»
Чемпион Италии: 2016/17
Обладатель Кубка Италии: 2016/17
«Пари Сен-Жермен»
Чемпион Франции (2): 2017/18, 2018/19
Обладатель Кубка Франции: 2017/18
Обладатель Кубка французской лиги: 2017/18
Обладатель Суперкубка Франции (2): 2017, 2018
«Сан-Паулу»
Чемпион штата Сан-Паулу: 2021
Бразилия
Обладатель Кубка Америки (2): 2007, 2019
Обладатель Кубка конфедераций (2): 2009, 2013
Олимпийский чемпион: 2020
Победитель молодёжного чемпионата мира: 2003