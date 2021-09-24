ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия А 2021

Дани Алвес заявил, что не будет выступать ни за один клуб до конца года

24 сентября 2021, 23:20

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что не будет подписывать контракт ни с одним клубом до конца года.

Однако это не означает, что бразилец завершает карьеру. Алвес намерен продолжить выступления в 2022 году.

Напомним, что у Алвеса был вариант с переходом во «Фламенго».

Все новости
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии6
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Слухи«Атлетико» интересен защитник «Бенфики» Вериссимо
02 октября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
25 сентября в 07:15
Скорее всего уже закончил.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
25 сентября в 07:15
Пошёл в отпуск.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 сентября в 06:55
Интересное заявление.
ОПС
ОПС
25 сентября в 06:46
Ну, и пусть отдыхает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 сентября в 05:50
Это уже перебор.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 сентября в 04:31
Решил сделать паузу!
mihaluch
mihaluch
25 сентября в 03:25
До какого конца?
1bear
1bear
25 сентября в 02:19
а может хватит уже??? всё что можно уже выиграно,да и возраст - пора на покой
drug01
drug01
25 сентября в 00:08
Взял перерыв
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 23:41
В 2017-ом году ему было 34 лет. Для современного(и тогдашнего) крайнего защитника, который обязан перманентно бегать стометровки, это преклонный возраст. Одни в 34 становятся полировщиками скамеек, другие переходят в клубы попроще, более универсальные – перебираются в середину поля или центр обороны, где моторность не очень важна. Но у Алвеса свой путь. Бразилец всегда отличался от большинства. И не только потому, что он немного с приветом. Алвес изобрел собственный стиль одежды, в котором публично можно носить алый пиджак с джинсовыми шортами или ботинки, стилизованные под головы собачек. Просто Алвес)). В сезоне-2014/15 он отдал 12 голевых передач, регулярно выходил в стартовом составе и не давал повода усомниться в себе, пусть в мае 2015-го ему и стукнуло 32. Барселона "строился" , ну а Алвес прекрасно устроился в Ювентусе. Еще одного пропустили мимо))). Как вы видите - порох у него еще есть. Отдыхай как следует Дани.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 23:32, ред.
В 38 лет самый титулованный футболист решил немного передохнуть, хотя пора бы уже подумать о завершении карьеры. Человек завоевал умопомрачительное количество призов и является самым титулованным футболистом на данный момент :
Командные
«Баия»

Чемпион штата Баия: 2001
Кубок Северо-Востока (2): 2001, 2002
«Севилья»

Обладатель Кубка Испании: 2006/07
Обладатель Суперкубка Испании: 2007
Обладатель Кубка УЕФА (2): 2005/06, 2006/07
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2006
«Барселона»

Чемпион Испании (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (4): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Испании (4): 2009, 2010, 2011, 2013
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
«Ювентус»

Чемпион Италии: 2016/17
Обладатель Кубка Италии: 2016/17
«Пари Сен-Жермен»

Чемпион Франции (2): 2017/18, 2018/19
Обладатель Кубка Франции: 2017/18
Обладатель Кубка французской лиги: 2017/18
Обладатель Суперкубка Франции (2): 2017, 2018
«Сан-Паулу»

Чемпион штата Сан-Паулу: 2021
Бразилия

Обладатель Кубка Америки (2): 2007, 2019
Обладатель Кубка конфедераций (2): 2009, 2013
Олимпийский чемпион: 2020
Победитель молодёжного чемпионата мира: 2003
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 23:22
В отдыхающей смене.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100