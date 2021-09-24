Дани Алвес заявил, что не будет выступать ни за один клуб до конца года

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24 сентября 2021, 23:20

Бывший защитник «Барселоны» заявил, что не будет подписывать контракт ни с одним клубом до конца года.

Однако это не означает, что бразилец завершает карьеру. Алвес намерен продолжить выступления в 2022 году.

Напомним, что у Алвеса был вариант с переходом во «Фламенго».