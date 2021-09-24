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Маунт пропустит матч против «Манчестер Сити», Эдуар Менди вернулся в строй

24 сентября 2021, 17:17
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на пресс-конференции перед матчем 6-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» сообщил о состоянии травмированных футболистов.

Кристиан Пулишич всё ещё продолжает восстанавливаться после травмы. Эдуар Менди, который получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0) и пропустил последние два матча «синих», готов сыграть в предстоящей встрече. Лондонскому клубу точно не поможет Мэйсон Маунт, который получил травму в игре с «Астон Виллой» в Кубке Лиги, однако он точно восстановится к матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится 29 сентября.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 23:10
Мэйсон Маунт проводил отличный сезон 2020-ом году. Его успех во многом это благодаря эффективному исполнению стандартов (в среднем один пас под удар за игру Маунт отдает со стандарта), но и с игры он очень полезен. Маунт – противоположность Хаверца, он все время берет игру на себя и стремится обострять, а не улучшать позиционную структуру команды. На позиции вингера Маунт, хотя и потеряет часть своих качеств, точно даст больше, чем Хаверц. Он больше (и лучше) навешивает и простреливает там, где Хаверц предпочитает отдать назад и запустить новый цикл владения, чтобы команда перестроилась, Маунт отдаст рискованный пас вперед. Так что особенно в этой игре большая потеря для Челси.
Djebrael
Djebrael
24 сентября в 18:15
Посмотрим на эту битву...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 сентября в 18:11
Скорей бы матч!
ДСА
ДСА
24 сентября в 18:03
У Тухеля проблем с составом нету.
Ironigor
Ironigor
24 сентября в 17:25
Какой футбол классный нас ждёт !!! Челси Удачи !!!
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