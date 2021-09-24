Маунт пропустит матч против «Манчестер Сити», Эдуар Менди вернулся в строй

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24 сентября 2021, 17:17

Главный тренер «Челси» на пресс-конференции перед матчем 6-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити» сообщил о состоянии травмированных футболистов.

всё ещё продолжает восстанавливаться после травмы. , который получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0) и пропустил последние два матча «синих», готов сыграть в предстоящей встрече. Лондонскому клубу точно не поможет , который получил травму в игре с «Астон Виллой» в Кубке Лиги, однако он точно восстановится к матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится 29 сентября.