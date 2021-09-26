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«Арсенал» хочет зимой подписать Коутиньо

26 сентября 2021, 12:19

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания Филиппе Коутиньо из «Барселоны». Футболист имеет одну из самых высоких зарплат в клубе. «Барселона» хотела бы разгрузить зарплатную ведомость и готова рассматривать предложения по игроку, чей контракт истекает в 2023 году.

«Арсенал», который заинтересован в звезде «Реала», плохо начал текущий сезон и видит в бразильце реальное усиление передней линии. Ожидается, что предложение по переходу игрока может поступить в адрес «Барселоны» уже ближайшей зимой.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ ЮЗИК (раскрыть)
26 сентября в 14:42
тренер
1bear
1bear
26 сентября в 13:27
ха-ха,читаю заголовок,неужто тульский )))))
а если серьёзно,то АПЛ не для него
Вoлхв
Вoлхв
26 сентября в 13:07
Думаю, что не пойдет он в АПЛ
ЮЗИК
ЮЗИК
26 сентября в 12:48
Даже не понятно кто сейчас сможет помочь Арсеналу
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 12:41
Для Барселоны - это было бы очень даже неплохо. Парень так и не смог раскрыться ни в Барсе, ни когда мотался по арендам, хотя в АПЛ был очень значимой фигурой. Почему так происходит - трудно сказать, но на данный момент - это балласт , причем дорогой балласт, от которого необходимо избавится. Не уверен , что парень в Арсенале заиграет, но это покажет только время.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 12:39
А захочет ли он сам переходить в такой Арсенал.
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 12:38
Всё ожидается надо только уметь ждать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 12:24
Будет хорошее усиление
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