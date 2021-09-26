«Арсенал» хочет зимой подписать Коутиньо

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26 сентября 2021, 12:19

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания из «Барселоны». Футболист имеет одну из самых высоких зарплат в клубе. «Барселона» хотела бы разгрузить зарплатную ведомость и готова рассматривать предложения по игроку, чей контракт истекает в 2023 году.

«Арсенал», который заинтересован в звезде «Реала», плохо начал текущий сезон и видит в бразильце реальное усиление передней линии. Ожидается, что предложение по переходу игрока может поступить в адрес «Барселоны» уже ближайшей зимой.