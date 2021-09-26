Ватцке: «Мы не знаем, уйдёт ли Холанд из „Боруссии“ летом»

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26 сентября 2021, 16:20

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что будущее форварда в немецком клубе ещё неизвестно:

Мы не знаем, уйдёт ли Холанд из «Боруссии» летом. Посмотрим по ситуации. Решение о трансфере игроков в нашем клубе принимает руководство. Ему виднее.