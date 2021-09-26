Ватцке: «Мы не знаем, уйдёт ли Холанд из „Боруссии“ летом»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что будущее форварда Эрлинга Холанда в немецком клубе ещё неизвестно:
Мы не знаем, уйдёт ли Холанд из «Боруссии» летом. Посмотрим по ситуации. Решение о трансфере игроков в нашем клубе принимает руководство. Ему виднее.
Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года. В услугах Холанда, который побил рекорд в ЛЧ, заинтересованы многие европейские топ-клубы. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 130 млн евро.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
"Сначала рассчитывай, потом рискуй..." (Хельмут Мольтке)
"Сначала рассчитывай, потом рискуй..." (Хельмут Мольтке)