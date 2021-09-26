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Ватцке: «Мы не знаем, уйдёт ли Холанд из „Боруссии“ летом»

26 сентября 2021, 16:20

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что будущее форварда Эрлинга Холанда в немецком клубе ещё неизвестно:

Мы не знаем, уйдёт ли Холанд из «Боруссии» летом. Посмотрим по ситуации. Решение о трансфере игроков в нашем клубе принимает руководство. Ему виднее.

Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года. В услугах Холанда, который побил рекорд в ЛЧ, заинтересованы многие европейские топ-клубы. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 130 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
26 сентября в 21:53
Заинтересованы все , а из Боруссии обычно уходят в Баварию )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 18:41
Я знаю, точно уйдёт!
Вoлхв
Вoлхв
26 сентября в 18:05
Доживем и все увидим
КЭТиК
КЭТиК
26 сентября в 17:12
Точно уйдет, деньгами переманят. Лог
drug01
drug01
26 сентября в 17:01
Он сам будет решать
zooveterinar
zooveterinar
26 сентября в 16:52
Без Холланда ,большая потеря для Боруссии!!
shlomo2
shlomo2
26 сентября в 16:51
Знаем, не знаем...что то какие то непонятки в немецком королевстве...
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 16:46
Райола уговорит перейти в более статусный клуб. Да и сам Холанд захочет выигрывать трофеи, что с Боруссией в последнее время очень проблематично. Команду колбасит уже не первый сезон, очень нестабильно выглядит команда. Могут у кого угодно выиграть и кому угодно проиграть. Посмотрим , как сложится дальнейшая карьера талантливого паренька.
Всем здоровья.
particular
particular
26 сентября в 16:45
Отсутствие информации подрывает основы планирования, что, в общем-то не свойственно немцам.
"Сначала рассчитывай, потом рискуй..." (Хельмут Мольтке)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 сентября в 16:43
Лучше бы за Боруссию поиграл ещё.
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 16:39
Если Боруссия хочет заработать то отпустит.
Ironigor
Ironigor
26 сентября в 16:29
Пускай уходит.
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