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Зарема отреагировала на слухи о переговорах с Николичем

27 сентября 2021, 10:51

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что она не влияет на политику клуба, а также прокомментировала слухи о переговорах с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем касательно его перехода в «Спартак».

Не понимаю, зачем в «Спартак» приходят люди, уволенные из «Локомотива». При этом же, «Локо» уводит лучших сотрудников «Спартака».

Я не влияю на кадровую политику «Спартака». Но считаю, что клуб должен приложить все усилия, чтобы сохранить своих сотрудников, а не нанимать уволенных из «Локомотива» в 2000 годах.

Не понимаю, зачем мне и приглашение Николича приписывают. Я с ним никогда в жизни не общалась.

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Все комментарии
trimetil
trimetil
27 сентября в 18:01
Я так понял, она вообще не понимает, о ком речь... Уволенный и Локомотива в 2000 годах. С Муслиным перепутала?
протон
протон
27 сентября в 17:14
Не влияю, но многое зависит от меня - добавила Зарема
Долгого молчания не получилось! Лучше бы спросили,что она думает о скандировании болельщиков Спартака в ее адрес?
протон
протон
27 сентября в 17:14
Вот что значит победа над Уфой, можно опять клюв раскрывать
1bear
1bear
27 сентября в 17:08
вот вам и Спартак - был и теперь нету - только ФНЛ его очистит или если Федун со своей подругой купят что нибудь по -проще,например шашечный клуб,продав перед этим свою долю спартаковскую ))))))
за
за
27 сентября в 14:57
Ну фсё, Николич теперь новый мессия. )
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
27 сентября в 14:37
Как можно вообще слова этой недалекой особы воспринимать всерьез
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
27 сентября в 14:14
Грош цена словам Заремы,
верим только Федуну;
из-за принятой им схемы
тихо мы идём ко дну!
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
27 сентября в 14:12
Переставь в сообщении имена.
mat73
mat73
27 сентября в 14:12
Уффф, как надоела эта Санта-Барбара!..................................
Союзник противников
Союзник противников ответ nikoladolgov (раскрыть)
27 сентября в 14:11
Властительница Яичек Арнольдыча её статус.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 13:39
Ну наконец то....
Зарема Салихова вновь в эфире....
А то я слышал при её молчании Спартак даже выиграл....матч какой то.....))
ОПС
ОПС
27 сентября в 13:35
Что то не особо верится.
Сп62
Сп62
27 сентября в 12:29
Наконец-то Зарема заполнила пустоту, связанную с её молчанием. Сразу появилось оживление в зале.
112910415
112910415
27 сентября в 12:27
как говорится -
не могу молчать !
Владимир Толстой
Владимир Толстой
27 сентября в 12:20
Заголовок новости дня: "Зарема Салихова уволила Марко Николича из Локомотива".
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
27 сентября в 12:02
Зарема спуталась с Федуном, запутала ему мозги, спутала все карты и сама запуталась в своих показаниях.
makkie
makkie
27 сентября в 12:00
Я не влияю на кадровую политику «Спартака»
______________________

Ну да, верим!
Уход неугодных этой женщине Попова, Фетисова, Кулёмина тому доказательство. Не влияет, но щупальца далеко запустила. И Федуну на мозги капает постоянно.
Грош цена словам Заремы!
Байкал-38
Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
27 сентября в 11:58
Всё таки правильнее от слова ПУТАТЬ!
LOpp
LOpp
27 сентября в 11:40
Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна...

в данном случае "спутница" от слова - спутать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 сентября в 11:39
Кандидатура Николича отпала как только до Заремы довели, что это не тот самый лысый из brothers, обладатель около сотни профессий. Да и желание пообщаться с ним сразу куда-то испарилось.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 11:36
Заскучали мы по Зареме. Грешным делом подумали :" А не заболела ли "??? Слава богу обошлось, нарисовалась - не сотрешь.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
27 сентября в 11:29
Какой болван вообще задаёт ей вопросы ?
Байкал-38
Байкал-38
27 сентября в 11:21
Зарема рассмотрит Николича, если он поменяет фамилию на Рарко Рирорича и переродится в овена!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
27 сентября в 11:19
.
Байкал-38
Байкал-38
27 сентября в 11:16
Я с ним никогда в жизни не общалась.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1282553/nikolich-marko-spartak

Вот тут я ей верю. Telegram вот где живёт и общается Зарема!
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 11:15
Зарема отреагировала на слухи о переговорах с Николичем !
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 11:13
В данном случае её спрашивают,она отвечает,так что вывод прост :Круговорот футбольного овна в природе,или "Не всё благополучно в королевстве датском".
nikoladolgov
nikoladolgov
27 сентября в 11:11
Так кто такая эта Зарема Салихова ?
То подруга , то спутница, то жена ?
И непременно сует свой татарский нос в еврейские дела !
311
311
27 сентября в 11:10
Слишком лысый, не подходит Спартаку!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 сентября в 11:05
Шо, Николич уволен?
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