Зарема отреагировала на слухи о переговорах с Николичем !

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что она не влияет на политику клуба, а также прокомментировала слухи о переговорах с главным тренером «Локомотива» касательно его перехода в «Спартак».

Не понимаю, зачем в «Спартак» приходят люди, уволенные из «Локомотива». При этом же, «Локо» уводит лучших сотрудников «Спартака».

Я не влияю на кадровую политику «Спартака». Но считаю, что клуб должен приложить все усилия, чтобы сохранить своих сотрудников, а не нанимать уволенных из «Локомотива» в 2000 годах.

Не понимаю, зачем мне и приглашение Николича приписывают. Я с ним никогда в жизни не общалась.