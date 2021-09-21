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Черчесов прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком»

21 сентября 2021, 00:41

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал слухи о переговорах с московским «Спартаком».

Когда я был в Австрии, то уже читал, что я с кем-то встречался из «Спартака». Я очень не люблю, когда моё имя фигурирует где-то, где меня нет. Никаких попыток и действий не предпринимается. Я хожу на футбол, сейчас ходил на «Спартак», потом на «Локомотив», мне теперь не ходить на футбол что ли? Другое дело, что это будоражит общественность и не хотелось создавать какие-то проблемы своему родному клубу. Всему своё время. Через пару недель скажу с кем я общался, почему и сложилось или нет. С кем я общаюсь, про них никто не узнаёт.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
22 сентября в 22:39
Стас подался в партизаны. С кем он и зачем покрыто мраком.
112910415
112910415
21 сентября в 15:07
не надо этого гения
ruha bic
ruha bic
21 сентября в 13:12
Космо Стаса в космо Спартак !
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
21 сентября в 13:09
Нам нужен мотиватор каким были Каррера и Тедеско,жругие иренеры не подходят
LAISMEN
LAISMEN
21 сентября в 12:05, ред.
Со сборной было так же. Было тихо никого всплеска и вдруг Черчесов тренер сборной. Если честно то его трудно понять когда он что то хочет сказать или объяснить. Весь его диспут покрыт мраком и загадкой, а игра слов не подаётся вообще какому то логическому объяснению. Иными словами сказать так что бы никто ничего не осознал. В общем ничего непонятно да и спрашивать наверно не стоило бы.
Эджуке
Эджуке
21 сентября в 11:13
Ух Стас, ух чертяка! С нетерпением жду возвращения тренера-легенды в Спартак!
ОПС
ОПС
21 сентября в 10:48
Нагородил чего то. С кем общаюсь скажу про них, но про них никто не узнает.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
21 сентября в 10:14
Надо, Руслан, надо, а то совсем от рук отбились, тяжелая рука нужна Спартаку. А в общем веселая команда, без которой наша ПЛ была бы вообще скучной.
berda2003
berda2003
21 сентября в 10:01
Через пару недель скажу с кем я общался, почему и сложилось или нет. С кем я общаюсь, про них никто не узнаёт.
Как всегда: наплёл, наплёл... сам хоть понял?
НОЖ
НОЖ
21 сентября в 09:55
ТОЛЬКО НЕ ЧЕРЧЕСОВ!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
21 сентября в 09:32
Нет,нет и еще раз нет этот усач нам ненужен
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 09:05
Спартак для него, действительно, родной, только из Орджоникидзе. Ну а открывать планы перехода в команду Федуна усатый не может, так как пока не знает, как порешать Заремку, ведь только через её труп вроде и Федун не против.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 сентября в 08:37
Как всегда ничего не понятно сказал
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
21 сентября в 08:36
Со Стасом ждем Спам в ФНЛ
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 сентября в 08:34
Значит общался.
shlomo
shlomo
21 сентября в 08:09
Дыма без огня не бывает....
КЭТиК
КЭТиК
21 сентября в 07:59
Похоже Зарема его сватает в команду.
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 07:44
Не с кем не общался или с кем то общался тайна.
stanichnik
stanichnik
21 сентября в 07:41
Стас где-то прокололся.
SHMEL
SHMEL
21 сентября в 07:35
Вот жеж хитрый таракан, буя подсиживает...
mat73
mat73
21 сентября в 07:24
По второму кругу пошел чтоли?
ermak6848
ermak6848
21 сентября в 07:21
где-нибудь пристроится Таракан Усатый...
Vladimir808
Vladimir808 ответ Кроликов (раскрыть)
21 сентября в 07:18
Он их …того…)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 07:18
В Спартак этого чиновника и комбата в одном лице...
Кроликов
Кроликов
21 сентября в 07:05
Через пару недель скажу с кем общался. С кем общаюсь про них никто не узнает. Это как?!
particular
particular
21 сентября в 07:01
Наивная уверенность в неведение окружающих. Впрочем, как всегда. Надменность и самоуверенность.
Он думает, что он востребован и кто-то его в этом не разуверяет.
1bear
1bear ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
21 сентября в 06:44
...так усабрь сам и распространяет,чтобы помнили ..
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 сентября в 06:41
После прихода Станислава "Спартак" ждет невиданный взлет, но как всегда ненадолго:
ABir
ABir
21 сентября в 06:32
Как-то туманно Черчесов отвечает
STVA 1
STVA 1
21 сентября в 06:24
КБ для полного " счастья" не хватает Усатого))
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