Черчесов прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал слухи о переговорах с московским «Спартаком».

Когда я был в Австрии, то уже читал, что я с кем-то встречался из «Спартака». Я очень не люблю, когда моё имя фигурирует где-то, где меня нет. Никаких попыток и действий не предпринимается. Я хожу на футбол, сейчас ходил на «Спартак», потом на «Локомотив», мне теперь не ходить на футбол что ли? Другое дело, что это будоражит общественность и не хотелось создавать какие-то проблемы своему родному клубу. Всему своё время. Через пару недель скажу с кем я общался, почему и сложилось или нет. С кем я общаюсь, про них никто не узнаёт.