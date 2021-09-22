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Канчельскис: «Возможный приход Черчесова — большая проблема для „Спартака“»

22 сентября 2021, 14:29

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о слухах касательно возможного назначения Станислава Черчесова главным тренером «Спартака».

Судьбу Руя Витории пускай решает руководство «Спартака», если оно вообще способно еще что-то решать. Я лишь могу посочувствовать всем болельщикам этого клуба. Мне их искренне жаль. Федун просто издевается над ними, они не заслужили такого отношения к себе. «Спартак» можно любить, можно ненавидеть, но отрицать тот факт, что у красно-белых самая большая армия болельщиков — просто невозможно. У меня много знакомых болеют за «Спартак», мне их жалко по-человечески.

А назначение Черчесова вообще станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака». Его возможный приход — очень большая проблема для красно-белых. Черчесов наведет порядок? Ерунда! Он в сборной порядок не смог навести, где работы в три раза меньше. Как он в «Спартаке» сможет что-то навести? Тем более был он уже там, разве получилось? Второй раз на грабли наступать всегда больнее.

Ранее Черчесов прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком».

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Все комментарии
альсато
альсато
23 сентября в 13:36
Для Спартака это будет неплохой вариант, но говорить об этом -пока рано!...РУЙ-ЕЩЕ НА ПЕРЕПРАВЕ!)))))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
22 сентября в 19:10
на кой х/// спартаку джигит нужен это будет финиш
ABir
ABir
22 сентября в 18:23
До зимней паузы должен работать Витория, а там видно будет
протон
протон
22 сентября в 17:12
если усатого назначат, то это похороны...Это будет нокаут для клуба,и цикл схлопнется))
112910415
112910415
22 сентября в 17:03
такая проблема определенно не нужна
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
22 сентября в 16:21
Приход Черчесова в Спартак - это позитивная новость для всех... всех болельщиков Зенита, ЦСКА, Локомотива и Динамо.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
22 сентября в 16:15
Тут больше всего жаль Руя, попал в клоаку под названием Спартак, навеки не отмоешься потом
ЮЗИК
ЮЗИК
22 сентября в 15:41
Этого нельзя допускать
За адекватность
За адекватность
22 сентября в 15:16
Руй еще не оказался на щите, а СМИ уже вовсю обсуждают возможных приемников, условно терроризируя кого не попадя. Что начнется когда Руй на этом щите окажется страшно представить. Конспирологические версии о возможных приемниках португальца будут бить ключом. По традиции "как стало известно нашему источнику близкому к руководству клуба" и.т.п. Пока Черчесова по принципу "без меня меня женили" бросили на жертвенный алтарь.
ermak6848
ermak6848
22 сентября в 15:13
Даёшь Черчесова в Спартак!!!
drug01
drug01
22 сентября в 14:59
Будет очень интересно!!!
Cat01
Cat01
22 сентября в 14:58
Зачем гадать надо смотреть что будет дальше
mihaluch
mihaluch
22 сентября в 14:43
Кончельскис прав на 75%.
stanichnik
stanichnik
22 сентября в 14:32
Слова Кончельскиса не лишены смысла.
Ironigor
Ironigor
22 сентября в 14:32
Бла бла бла , делят шкуру не убитого медведя.
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