Канчельскис: «Возможный приход Черчесова — большая проблема для „Спартака“»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России поделился мнением о слухах касательно возможного назначения главным тренером «Спартака».

Судьбу Руя Витории пускай решает руководство «Спартака», если оно вообще способно еще что-то решать. Я лишь могу посочувствовать всем болельщикам этого клуба. Мне их искренне жаль. Федун просто издевается над ними, они не заслужили такого отношения к себе. «Спартак» можно любить, можно ненавидеть, но отрицать тот факт, что у красно-белых самая большая армия болельщиков — просто невозможно. У меня много знакомых болеют за «Спартак», мне их жалко по-человечески.

А назначение Черчесова вообще станет последним гвоздем в крышку гроба «Спартака». Его возможный приход — очень большая проблема для красно-белых. Черчесов наведет порядок? Ерунда! Он в сборной порядок не смог навести, где работы в три раза меньше. Как он в «Спартаке» сможет что-то навести? Тем более был он уже там, разве получилось? Второй раз на грабли наступать всегда больнее.