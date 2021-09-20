«Спартак»: «Витория не уходит. Руководство доверяет тренерскому штабу»

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20 сентября 2021, 22:58

Пресс-аташе «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Руя Витории после поражения в дерби с ЦСКА (0:1).

Руй Витория никуда не уходит — он об этом четко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм.

На данный момент у «Спартака» 7 поражений, ничья и 3 победы в 11 матчах при Витории.