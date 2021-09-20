ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак»: «Витория не уходит. Руководство доверяет тренерскому штабу»

20 сентября 2021, 22:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-аташе «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Руя Витории после поражения в дерби с ЦСКА (0:1).

Руй Витория никуда не уходит — он об этом четко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм.

На данный момент у «Спартака» 7 поражений, ничья и 3 победы в 11 матчах при Витории.

Все новости
Цорн и Рангник дождались. Настал подходящий момент, чтобы убрать Николича из «Локомотива»
Сегодня, 14:53Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии14
СлухиНиколич может возглавить «Специю»
Сегодня, 14:05 Комментарии12
Слухи«Локомотив» может возглавить 36-летний тренер из «Нюрнберга»
Сегодня, 12:47 Комментарии17
Агент Николича — о возможной отставке тренера: «Не могу ничего сказать»
Сегодня, 11:47 Комментарии9
СлухиЦорн продвигает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера «Локомотива»
Сегодня, 11:21 Комментарии15
СлухиНиколич покинет пост главного тренера «Локомотива» в ближайшие дни
Сегодня, 10:56 Комментарии37
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
21 сентября в 12:07
Что же, для назревшего решения надо ждать вылет в ФНЛ? Если себя не жалко, пожалели бы пол страны.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
21 сентября в 11:53
Значит скоро уйдет или пердив
barca200885
barca200885
21 сентября в 11:26, ред.
Значит в ближайшее время уволят.
Aris
Aris
21 сентября в 09:54
А вот большинство игроков уже не доверяет руководству клуба и смотрит, куда бы свалить. Всех достали директора в юбке. ССОРЫ, свары , склоки надоели всем. Нет ни стабильности, ни единства, ни команды.
Garrincha58
Garrincha58
21 сентября в 09:50
в следующем туре выиграют у УФЫ и опять будет всё на мази типа Спартак возрождается
Caniggia
Caniggia
21 сентября в 09:45
С нетерпением ждём обещания Федуна 6 очков в следующих 2-х матчах. Тогда можно будет делать хорошие бабки на ставках!
санек002
санек002 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 сентября в 09:42
тут само руководство надо гнать в шею вместе с федуном и заремой во главе!главные виновники неудачи эта горькая парочки фикс!
порт
порт
21 сентября в 07:53
совсем недавно Федун обещал шесть очков в игре с Легией и цска, обманул, сейчас тоже обманут?
SHMEL258
SHMEL258 ответ Сергей Хостинский (раскрыть)
21 сентября в 07:43
Уфу с Агаларовым спартаку будет трудно обыграть.
SHMEL258
SHMEL258
21 сентября в 07:40
Буй-верим!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 сентября в 07:17
Федун нетерпелив, завтра может и передумать.
dtq8qj5fwp9f
dtq8qj5fwp9f
21 сентября в 06:30
Это очень напрасно
ОПС
ОПС
21 сентября в 04:47
Этому доверия мало. Сегодня доверяет, завтра выгоняет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 сентября в 03:57
Видимо, на днях мы узнаем имя нового главного.
Сергей Хостинский
Сергей Хостинский
21 сентября в 00:36
Ну ещё пару поражений и руководство заберёт свои слова обратно)
Надеются Уфу обыграть, а дальше Наполи, Ахмат все на выезде)))
311
311
21 сентября в 00:17
А шо это пресс-служба Спартака молчит? Где "Кони, как дела?")
311
311
21 сентября в 00:13
Федун неустойку зажал, Зарема не даст сегодня ночью!)
Эджуке
Эджуке ответ ABir (раскрыть)
21 сентября в 00:09
Может это и есть та самая белая полоса
Maikl322
Maikl322
21 сентября в 00:08
ПРАВИЛЬНО-ПУСТЬ И ДАЛЬШЕ ,,ТРЕНИРУЕТ,,.
4RT
4RT
20 сентября в 23:56
Пора футболёров отмудохать
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
20 сентября в 23:41
Купите Рую носки, на босу ногу обувь одевает осенью)))
ABir
ABir
20 сентября в 23:39
Верное решение, надо набраться терпения. Настанет и наша белая полоса на красном фоне
arsena1
arsena1
20 сентября в 23:34
Зарема, верим!
Cat01
Cat01
20 сентября в 23:19
Будет ждать перемен
drug01
drug01
20 сентября в 23:18
Это очень хорошо
makkie
makkie
20 сентября в 23:15
Так доверяет, что Зарема против тренера, летом Рую никого не купили, а игроки сливают матч за матчем.
Всем бы такую поддержку 🤦‍♂️

А не увольняют только потому, что замену не нашли. Или не могут найти.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
20 сентября в 23:13
"Что это такое?
Руй, Руй, Руй"....))))
nikoladolgov
nikoladolgov
20 сентября в 23:10
Руй - молоток !
Сказал что сделает из этого 77 конфекту- и делает !
Ну не так быстро ...
Может он к 200-летию Спартака готовиться !
протон
протон
20 сентября в 23:09
Я доволен
Спасибо, Федун. От всей России)
Ну теперь точно всё
протон
протон
20 сентября в 23:09
Фух, от сердца отлегло. Цирк продолжается, спасибо Лёня)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100