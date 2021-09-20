«Спартак»: «Витория не уходит. Руководство доверяет тренерскому штабу»

Пресс-аташе «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Руя Витории после поражения в дерби с ЦСКА (0:1).
Руй Витория никуда не уходит — он об этом четко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм.
На данный момент у «Спартака» 7 поражений, ничья и 3 победы в 11 матчах при Витории.
Надеются Уфу обыграть, а дальше Наполи, Ахмат все на выезде)))
Надеются Уфу обыграть, а дальше Наполи, Ахмат все на выезде)))
Всем бы такую поддержку 🤦♂️
А не увольняют только потому, что замену не нашли. Или не могут найти.
Всем бы такую поддержку 🤦♂️
А не увольняют только потому, что замену не нашли. Или не могут найти.
Руй, Руй, Руй"....))))
Руй, Руй, Руй"....))))
Сказал что сделает из этого 77 конфекту- и делает !
Ну не так быстро ...
Может он к 200-летию Спартака готовиться !
Сказал что сделает из этого 77 конфекту- и делает !
Ну не так быстро ...
Может он к 200-летию Спартака готовиться !
Спасибо, Федун. От всей России)
Ну теперь точно всё
Спасибо, Федун. От всей России)
Ну теперь точно всё