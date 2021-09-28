Ловрен готовится к матчу против «Мальме»

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28 сентября 2021, 12:33

Как сообщает источник, защитник «Зенита» восстановился после травмы.

В данный момент футболист готовится к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

32-летний хорват в нынешнем сезоне провел за «Зенит» семь матчей.