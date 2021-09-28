Ловрен готовится к матчу против «Мальме»

Как сообщает источник, защитник «Зенита» Деян Ловрен восстановился после травмы.
В данный момент футболист готовится к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».
32-летний хорват в нынешнем сезоне провел за «Зенит» семь матчей.
Как сообщает источник, защитник «Зенита» Деян Ловрен восстановился после травмы.
В данный момент футболист готовится к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».
32-летний хорват в нынешнем сезоне провел за «Зенит» семь матчей.
Спасибо за понимание...
Спасибо за понимание...
Спасибо вам за понимание. 👍✊🙋♂️
Спасибо вам за понимание. 👍✊🙋♂️
Точных дат не могу подсказать, отправка должна была быть не раньше сентября, но призы будут точно, в том числе и за летний период. Наберитесь терпения и ожидайте звонка от курьера.
Спасибо за понимание.
Точных дат не могу подсказать, отправка должна была быть не раньше сентября, но призы будут точно, в том числе и за летний период. Наберитесь терпения и ожидайте звонка от курьера.
Спасибо за понимание.