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Ловрен готовится к матчу против «Мальме»

28 сентября 2021, 12:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Как сообщает источник, защитник «Зенита» Деян Ловрен восстановился после травмы.

В данный момент футболист готовится к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

32-летний хорват в нынешнем сезоне провел за «Зенит» семь матчей.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:11
Лучше бы конечно не сыграл. Очки нужны Зениту :)
Сергей Лемской
Сергей Лемской ответ shlomo2 (раскрыть)
28 сентября в 17:47
Конечно, ещё целый день и ночь в запасе...
nubom
nubom ответ shlomo2 (раскрыть)
28 сентября в 13:15
.... Наберитесь терпения и ожидайте звонка от курьера.
Спасибо за понимание...
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
28 сентября в 12:50
Всё, огромное спасибо за разъяснения.
Спасибо вам за понимание. 👍✊🙋‍♂️
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
28 сентября в 12:47
Добрый день.
Точных дат не могу подсказать, отправка должна была быть не раньше сентября, но призы будут точно, в том числе и за летний период. Наберитесь терпения и ожидайте звонка от курьера.
Спасибо за понимание.
shlomo2
shlomo2
28 сентября в 12:37
Хорошая новость....форму то успеет набрать?
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