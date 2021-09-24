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Галицкий заявил, что болен. Он хочет делегировать полномочия президента

24 сентября 2021, 14:12

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что болен, поэтому перестал посещать матчи команды.

Я три игры пропустил. Это не секрет для краснодарцев, я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту. Но это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме, поэтому некоторые игры пропускаю.

Я сказал о болезни только потому, что я — общественная фигура. Не хотел бы об этом говорить, но наши болельщики вправе понимать, что происходит. И должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Этим мы ограничимся.

Я отошел от дел? Не совсем. Просто не могу находиться на стадионе физически. Но и были моменты, когда я мало управлял клубом. Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. Он не должен зависеть от одного человека. Надо, чтобы бюджетом в 50-70 млн долларов могли управлять без меня, и чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту или апрелю мы закончим эти процессы. Предварительно, руководство будет состоять из совета директоров и из наблюдательного совета. Кроме того, будут банки, контролирующие исполнение обязательств. Это будут пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб. Все будет прописано: сколько менеджмент имеет право тратить на свою зарплату, сколько на трансферы. Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. То же касается и школы. У нас затраты на нее 8-9 млн долларов в год. Финансирование должно остаться на том же уровне.

Когда мы закончим эти процессы, я стану свободен от клуба в плане моральных обязательств. Финансирование будет выполняться моими деньгами, но уже без меня. И независимо от того, могу ли посещать матчи, могу ли участвовать в менеджменте. Главное — эффективно выстроить совет директоров, наблюдательный совет. Там будет место и активным болельщикам. Мы об этом объявим официально, чтобы «Краснодар» мог следить за происходящим и быть уверенным, что он не болеет за то, что завтра может закончиться.

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Все комментарии
4RT
4RT ответ Vladimir808 (раскрыть)
24 сентября в 23:58
    pomor45
    pomor45 ответ Поц (раскрыть)
    24 сентября в 23:26
    Согласен, но должен быть опыт, сын ошибок трудных, чтобы всем показать, что Галицкий не гений, парадоксов друг.
    steelhead
    steelhead
    24 сентября в 23:19
    Вот и кончилось знойное лето. Не особо начавшись, кстати.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    24 сентября в 21:20
    Выздоровления скорейшего Галицкому!
    112910415
    112910415
    24 сентября в 21:11
    держись, мужик !
    SHMEL258
    SHMEL258
    24 сентября в 21:06
    Нравится мне подход Галицкого к управлению клубом.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
    24 сентября в 21:03
      Поц
      Поц ответ pomor45 (раскрыть)
      24 сентября в 20:39
      Мне кажется опыт будет негативный. Футбол в России не приносит прибыль. Краснодар обречен. Хотел бы ошибиться, но очень хорошо знаю, что такое менеджмент российского акционерного общества. У Краснодара нет шансов.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      24 сентября в 19:19
      Желаю Сергею Галицкому успешного лечения и победить болезнь
      n272nm
      n272nm
      24 сентября в 19:15
      Кончился Краснодар! Очень жаль.
      Vladimir808
      Vladimir808
      24 сентября в 19:02
      Сергею здоровья!!!
      ФК,,Краснодар « процветания и успехов!!!
      санек002
      санек002 ответ МапС (раскрыть)
      24 сентября в 18:52
      вот это точно!федуну не место в спартаке!
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ 4RT (раскрыть)
      24 сентября в 18:48
      Нет. Не дождёшься.
      4RT
      4RT
      24 сентября в 18:35
      Кранты Краснодару
      vp8hb5gf7g8g
      vp8hb5gf7g8g
      24 сентября в 18:33
      Вот те раз, мда! Здоровья Вам, Сергей Николаевич! Надеюсь, что вы справитесь со всеми недугами.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ Не предвзятый (комментарий удален) (раскрыть)
      24 сентября в 18:26
      Я тоже верю, что Краснодар ждёт большое будущее. А в этом сезоне без еврокубков вы точно в борьбе за золото. Отличного напа купили, Гонченко выстраивает игру, опытный тренер. Этот сезон у вас точно будет ярким, и в следующем сезоне вы точно вернётесь в Европу!!! А наши матчи последних лет одно украшение, огонь!!!
      Хиромант
      Хиромант
      24 сентября в 18:21
      "Галиций заявил, что болен. Он хочет делегировать полномочия президента..."

      - Мне всегда нравилась яркая и атакующая игра "Краснодара". Клуб возник из "ничего" и очень быстро вошёл в элиту РПЛ, а затем "наделал шороху" и в ЕК. За это - респект Галицкому!!! Команда росла "на глазах"! НО!!!

      - Кому-то (возможно даже и Галицкому!) не понравился слишком медленный рост команды, захотелось финансовой отдачи от клуба не тысячами (как в ЛЕ), а миллионами евро (как в ЛЧ)!

      - И начали менять состав команды каждый год, тасовать тренеров - а стало только хуже... Расходы растут - доходы уменьшаются... Команда всё ниже и ниже - и в РПЛ, и в рейтинге УЕФА.

      - Похоже Галицкий понял, что он ни фига не разбирается в футболе, и отдал власть совету директоров.

      - А болезнь Галицкого? А что болезнь? Все болеют периодически, но не все так своими футбольными клубами бросаются... Сегодня заболел - через 1-2 недели выздоровел - а клуба-то уже нет!

      - Галицкому желаю здоровья, победить все его болезни, но всё же считаю это заявление "ловкой отмазкой" прикрывающей его непрофессионализм в футболе. Ну слишком уж он наивный, что ли...
      pomor45
      pomor45 ответ beefs (раскрыть)
      24 сентября в 18:17
      Продажа Магнита и была началом этого процесса. Керимов просто бросил затею с футболом в России и клуб вместе с ней на произвол судьбы, а Галицкий, к его чести, пытается создать акционерное общество и передать ему начатое им дело. Весьма интересно, что из этого получится. Будет, хотя бы, первый опыт.
      steel900
      steel900
      24 сентября в 18:12
      Какие-то странные комменты в большинстве своем...
      Хочется напомнить, что Галицкий не свинтил на Лазурный берег, не построил яхту в пол-километра, не купил в благополучной Англии ФК, а развивает свой край и свое детище - ФК Краснодар.
      Большое ему человеческое спасибо, и конечно же здоровья.
      pomor45
      pomor45 ответ ASCMeow (комментарий удален) (раскрыть)
      24 сентября в 18:09, ред.
      Нет, Керимов гораздо быстрее разобрался в "прелестях" частного футбола в России и завязал с этой идеей. Федун созревает. Остальные мешки (Абрамович, Рыболовлев, Усманов и др.) сразу смылись, или смотрят смотрят за бугор. Невозможен частный футбол в стране недоразвитого капитализма.
      Lucky luciano
      Lucky luciano
      24 сентября в 18:08
      Здоровья!мало в россии таких толковых людей
      Gahi
      Gahi
      24 сентября в 18:04
      Во первых здоровья Сергею Николаевичу Галицкому, чтобы все проблемы со здоровьем быстрее закончились, чтобы приступить к нормальной жизни и посещать свое детище клуб Краснодар. В комаду которую он создал и вложил всю свою душу в становление клуба. И та прикрасная инфраструктура с прекрасным стадионом со многими полями для детей школ и академии своих воспитанников, конечно отнимает много сил и энергии которые так необходимы в таких делах как искренней любви к своей работе. Будем надеяться что эти временные трудности личного характера Сергея Николаевича по возможности будут быстро решены, чтобы быть вновь во главе всех этих разных советов которые ещё никак себя не проявили и контролировать весь процесс развития клуба в дальнейшем. Удачи
      LAISMEN
      LAISMEN
      24 сентября в 17:25, ред.
      Галицкому большое уважение и здоровье. Считаю его настоящим патриотом страны. Посмотрите как он преобразил футбольную индустрию в крае, а ведь когда то Краснодар был далеко не в лидерах отечественного футбола.
      Сделано им много ( команда "Краснодар", стадион красавец, академия футбола) да и продолжает уделять значительное внимание популяризации и развитию футбола в регионе.
      Надеюсь что и в других регионах страны найдутся состоятельные люди которые смогут также поднять футбол на высокий уровень. Что появятся в РПЛ еще 5-6 команд которые достойно будут конкурировать с лучшими клубами страны.
      nikoladolgov
      nikoladolgov ответ Лучший аналитик (комментарий удален) (раскрыть)
      24 сентября в 17:24
      Рак в последней стадии неизлечим.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      24 сентября в 17:22
      Писец ФК Краснодар , без этого армянина сейчас клуб растащут на запчасти !
      МапС
      МапС
      24 сентября в 17:02
      Лучше бы Федун отошёл от дел.
      Галицкому здоровья!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      24 сентября в 16:59
      Одно могу пожелать Галицкому здороаья и долгие лета
      второй
      второй ответ Igo0rek (раскрыть)
      24 сентября в 16:50
      во во один к одному окончание!!!
      berda2003
      berda2003
      24 сентября в 16:44
      жаль, очень жаль... с краснодаром всё ясно, ч/з пару-тройку лет в фнл, а потом на расформирование...
      Igo0rek
      Igo0rek
      24 сентября в 16:31
      Где-то я уже это видел. Кажется в истории Керимова и Анжи.
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