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В «Локомотиве» подтвердили разрыв крестообразной связки у Магкеева

26 сентября 2021, 00:47

«Локомотив» на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Станислав Магкеев получил тяжелую травму.

После углублённого медицинского обследования и МРТ у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. В ближайшее время Станиславу предстоит оперативное лечение, по итогам которого будет определён срок восстановления.

В августе Магкеев был вынужден покинуть расположение сборной России из-за повреждения.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
26 сентября в 11:50
Очень печально и это накануне игр сборной. Да и в Локо он основной и с защитой там не очень. А такие травмы и длительные простои после них, могут повлиять на дальнейшую положительную динамику развития карьеры футболиста. Дай бог, чтобы у Макгеева этого не случилось. Вот уже один из расширенного списка Карпина отцепился из-за травмы. Надеюсь, до окончательного выбора состава сборной, Валере будет ещё кого отцеплять и никто больше не травмируется. Макгееву здоровья, успешной операции и быстрого восстановления!
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:38
Во всех командах беда,хотя ещё сезон "криминальной погоды" не начинался.Последствия того,что к российским реалиям готовят в Эмиратах и Испании.
Футболистам всех команд,выпавшим из обойм ,скорейшего возвращения в строй.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
26 сентября в 08:30
Скорейшего выздоровления.
Sergei Egorov
Sergei Egorov
26 сентября в 08:18
С защитниками беда . ЗДОРОВЬЯ.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 сентября в 08:00
Не повезло парню. Ну что ж, такое периодически случается с футболистами, не он первый не он, к сожалению, последний. Скорейшего выздоровления.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 07:59
К сожалению, футбола без травм не бывает. Это не шахматы...
Gahi
Gahi
26 сентября в 07:55
Здоровья, быстрого восстановления и возвращения в команду. Удачи
beefs
beefs
26 сентября в 07:53
Очень жаль, скорейшего выздоровления,..
shlomo
shlomo
26 сентября в 07:47
Печально все это...здоровья и быстрого восстановления...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
26 сентября в 07:32
Можно сказать, что на ровном месте. Стыка, как такового, не было. Ценой травмы выручил команду. Как же это всё не вовремя! Стас прибавил очень прилично и стал практически основным ц.з.
Здоровья и скорейшего выздоровления!!!
Василий 50
Василий 50
26 сентября в 06:52
Сейчас это обычное дело
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 06:34
Здоровья и ещё раз здоровья парню!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 05:57
Вот не повезло парню...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 01:12
Сборной не сможет помочь! Здоровья парню!
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