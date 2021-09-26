В «Локомотиве» подтвердили разрыв крестообразной связки у Магкеева

«Локомотив» на официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Станислав Магкеев получил тяжелую травму.
После углублённого медицинского обследования и МРТ у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. В ближайшее время Станиславу предстоит оперативное лечение, по итогам которого будет определён срок восстановления.
В августе Магкеев был вынужден покинуть расположение сборной России из-за повреждения.
Футболистам всех команд,выпавшим из обойм ,скорейшего возвращения в строй.
Футболистам всех команд,выпавшим из обойм ,скорейшего возвращения в строй.
Здоровья и скорейшего выздоровления!!!
Здоровья и скорейшего выздоровления!!!