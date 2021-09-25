Кабальеро считает, что «Ман Сити» справится без чистого нападающего

Бывший игрок «Манчестер Сити» прокомментировал тот факт, что английский клуб не смог никого подписать на позицию нападающего после ухода из команды Серхио Агуэро.

Гвардиола очень умный тренер. Он всегда находил выход из ситуации, даже когда у него не было чистого нападающего. Он найдет способ играть в атакующий футбол.

Однако «Сити» будет непросто. В течение последних нескольких лет команду покинули Агуэро, Давид Сильва, Компани. А эти игроки делали настоящую разницу, они стали настоящими легендами клуба.