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Вернидуб: «„Шерифу“ с „Реалом“ необходимо надёжно сыграть в защите»

28 сентября 2021, 09:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы понимаем силу «Реала», но мы не должны бояться. Очень хочется показать достойную игру на «Сантьяго Бернабеу». Необходимо надежно сыграть в защите и делать хорошие выходы из обороны в атаку. Нас ожидает большой матч. Надеюсь, ребята не перегорят и смогут показать свои лучшие качества в матче с таким сильным соперником, как «Реал».

Мы не должны обманывать сами себя. Да, нам конечно приятно быть на первой строчке после первого тура, но фаворитами группы являются «Реал» и «Интер». Да и «Шахтёр» тоже очень силен. Наша задача — в каждой игре доказывать, что мы достойны группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:33
Если и тут очки зацепят, то в следующий раз от дежурных "понимаем силу соперника, но мы его не боимся" соперника реально начнет потряхивать) Ну, а что его бояться? Армейский пионеротряд тот же Реал даже дважды обыграл... терять-то реально нечего).
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 сентября в 10:02
Не сомневаюсь, что молдавские гастрабайтеры не жалели себя при подготовке к игре с "Реалом":
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