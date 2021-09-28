Вернидуб: «„Шерифу“ с „Реалом“ необходимо надёжно сыграть в защите»

Главный тренер «Шерифа» высказался о предстоящем противостоянии с «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы понимаем силу «Реала», но мы не должны бояться. Очень хочется показать достойную игру на «Сантьяго Бернабеу». Необходимо надежно сыграть в защите и делать хорошие выходы из обороны в атаку. Нас ожидает большой матч. Надеюсь, ребята не перегорят и смогут показать свои лучшие качества в матче с таким сильным соперником, как «Реал».

Мы не должны обманывать сами себя. Да, нам конечно приятно быть на первой строчке после первого тура, но фаворитами группы являются «Реал» и «Интер». Да и «Шахтёр» тоже очень силен. Наша задача — в каждой игре доказывать, что мы достойны группового этапа Лиги чемпионов.