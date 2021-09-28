Сборные Италии и Аргентины проведут матч континентальных чемпионов

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28 сентября 2021, 17:45

КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о проведении матча между победителями Кубка Америки-2021 и Евро-2020.

Сборные Аргентины и Италии встретятся в июне 2022 года. Место проведения поединка пока не определено.