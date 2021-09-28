Сборные Италии и Аргентины проведут матч континентальных чемпионов

КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о проведении матча между победителями Кубка Америки-2021 и Евро-2020.
Сборные Аргентины и Италии встретятся в июне 2022 года. Место проведения поединка пока не определено.
КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о проведении матча между победителями Кубка Америки-2021 и Евро-2020.
Сборные Аргентины и Италии встретятся в июне 2022 года. Место проведения поединка пока не определено.
Но для песни "Барса под нами" сойдёт, на потеху тем, кто испытал разочарование в 2015 😀
Но для песни "Барса под нами" сойдёт, на потеху тем, кто испытал разочарование в 2015 😀
https://www.youtube.com/watch?v=T9F5GoDqgjQ