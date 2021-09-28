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Сборные Италии и Аргентины проведут матч континентальных чемпионов

28 сентября 2021, 17:45

КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о проведении матча между победителями Кубка Америки-2021 и Евро-2020.

Сборные Аргентины и Италии встретятся в июне 2022 года. Место проведения поединка пока не определено.

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Все комментарии
1bear
1bear
28 сентября в 22:53
выставочный матч,но должно быть интересно с большим количеством голов
zsb1961
zsb1961
28 сентября в 21:21
Будем ждать!
Caniggia
Caniggia
28 сентября в 20:38
Будет обычный товарняк перед Катаром 2022, вместо Кубка конфедераций, который тоже особого престижа не снискал.
Rattlehead
Rattlehead ответ Gahi (раскрыть)
28 сентября в 20:10
Был такой турнир, Кубком Конфедераций назывался.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
28 сентября в 19:30
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    28 сентября в 18:49
    Интересная задумка.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    28 сентября в 18:43
    Проиграть Чакиру это не разочарование, а негодование. Разочарование это 8:2, аха-ха)
    ДСА
    ДСА
    28 сентября в 18:27
    Обычная товарищеская игра.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
    28 сентября в 18:26
    Верно заметил, именно после его ухода сборные выиграли титулы.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    28 сентября в 18:24
    Это будет игра вроде кубка Гампера, очередной товарняк 😀
    Но для песни "Барса под нами" сойдёт, на потеху тем, кто испытал разочарование в 2015 😀
    Per4ick
    Per4ick ответ juvenale (раскрыть)
    28 сентября в 18:20
    в честь Марадоны больше он ни для чего не нужен, кстати это похоже на шаманство Диего, именно эти сборные после его смерти выиграли турниры которые многое значат для него (он на каком то матче носил майку сборной Италии)
    нечитайло
    нечитайло
    28 сентября в 18:19
    Зарабатывание денег, в Америке проведут
    juvenale
    juvenale
    28 сентября в 18:16
    очередной ненужный матч
    Gahi
    Gahi
    28 сентября в 18:13
    Ну раз такой договор получился, то можно было бы и победителей других континентов в этот скоротечный турнир подключить на подобие клубного чемпионата мира. В одном городе провести турнир по одной игре определить полуфиналистов, полуфинал и финал. В таком формате за неделю можно создать праздник футбола для сборных всех континентов. Удачи
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    28 сентября в 18:12
    Пожелаю удачи европейцам...
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    28 сентября в 18:04
    Думаю Месси ожидает нечто подобное, аха-ха):
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    28 сентября в 17:50
    Будет интересно посмотреть.
    протон
    протон
    28 сентября в 17:49
    Хочется такой финал на ЧМ-2022.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    28 сентября в 17:48
    Буду топить за Италию!
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