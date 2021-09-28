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Тренер «Мальме»: «Россия – великая футбольная страна»

28 сентября 2021, 19:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Наставник «Мальме» Йон-Даль Томассон высоко отозвался о «Зените» накануне матча между этими командами в Лиге чемпионов.

Россия – великая футбольная страна. Мне приятно будет завтра встретиться с очень хорошей командой в очень красивом городе. Помню, мой «Вильярреал» проиграл «Зениту» давно. Тогда у «Зенита» был старый стадион. Сейчас прекрасная новая арена. Помню, тогда тренировал Адвокат.

Ранее Томассон похвалил форварда питерцев Артёма Дзюбу.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
29 сентября в 02:29
Тролль высочайшего уровня.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 сентября в 21:51
Когда-то была великой, теперь все нас раскатывают
Конь 666
Конь 666
28 сентября в 21:49
Величие наше так и прёт =)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 21:42
Ну вот,получили признание евро грандов!
112910415
112910415
28 сентября в 21:10
ура, великие мы !
Futurista
Futurista
28 сентября в 21:10
Троллинг 9-го уровня по-шведски...
beefs
beefs
28 сентября в 21:03
Не льсти, дружище...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 сентября в 20:57
А все остальные страны нам завидуют. Спасибо, Йон-Даль Томассон!
протон
протон
28 сентября в 20:54
Помню, мой «Вильярреал» проиграл «Зениту» давно. Тогда у «Зенита» был старый стадион. Сейчас прекрасная новая арена. Помню, тогда тренировал Адвокат», – сказал Томассон.
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 20:53
Свежий анекдот от тренера Мальмё !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 20:52
Льстит он нам определенно.
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 19:51
Широка страна моя родная,
всё в ней есть-и золото,и газ,
но когда она в футбол играет,
хочется кому-то двинуть в глаз.
mihaluch
mihaluch
28 сентября в 19:40
жаль что играют одни великие пешеходы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 сентября в 19:38
13.02.2008
"Петровский"
Дик Адвокат
Кубок УЕФА. Основной турнир. 1/16 финала
Зенит — Вильярреал 1:0

07.03.2019
"Газпром Арена"
Сергей Семак
Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала
Зенит — Вильярреал 1:3

...как говорится...почувствуйте разницу...
ДАША Д
ДАША Д
28 сентября в 19:30
А обыграть ЗениТ Будет втройне приятно
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