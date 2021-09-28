Тренер «Мальме»: «Россия – великая футбольная страна»

Наставник «Мальме» высоко отозвался о «Зените» накануне матча между этими командами в Лиге чемпионов.

Россия – великая футбольная страна. Мне приятно будет завтра встретиться с очень хорошей командой в очень красивом городе. Помню, мой «Вильярреал» проиграл «Зениту» давно. Тогда у «Зенита» был старый стадион. Сейчас прекрасная новая арена. Помню, тогда тренировал Адвокат.