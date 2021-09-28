Тренер «Мальме»: «Россия – великая футбольная страна»

Наставник «Мальме» Йон-Даль Томассон высоко отозвался о «Зените» накануне матча между этими командами в Лиге чемпионов.
Россия – великая футбольная страна. Мне приятно будет завтра встретиться с очень хорошей командой в очень красивом городе. Помню, мой «Вильярреал» проиграл «Зениту» давно. Тогда у «Зенита» был старый стадион. Сейчас прекрасная новая арена. Помню, тогда тренировал Адвокат.
Ранее Томассон похвалил форварда питерцев Артёма Дзюбу.
всё в ней есть-и золото,и газ,
но когда она в футбол играет,
хочется кому-то двинуть в глаз.
всё в ней есть-и золото,и газ,
но когда она в футбол играет,
хочется кому-то двинуть в глаз.
"Петровский"
Дик Адвокат
Кубок УЕФА. Основной турнир. 1/16 финала
Зенит — Вильярреал 1:0
07.03.2019
"Газпром Арена"
Сергей Семак
Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала
Зенит — Вильярреал 1:3
...как говорится...почувствуйте разницу...
"Петровский"
Дик Адвокат
Кубок УЕФА. Основной турнир. 1/16 финала
Зенит — Вильярреал 1:0
07.03.2019
"Газпром Арена"
Сергей Семак
Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала
Зенит — Вильярреал 1:3
...как говорится...почувствуйте разницу...