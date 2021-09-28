Семак: «Отсутствие побед в Лиге чемпионов не давит на „Зенит“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура Лиги чемпионов против «Мальме».
Отсутствие побед в ЛЧ не давит на команду. А результаты говорят о том, что нам нужно больше работать.
К «Челси» подготовка шла по другому сценарию. Сейчас мы должны больше контролировать мяч и больше атаковать. Кто завтра окажется лучше готов, у того и будет преимущество. Уверен, что «Мальме» тоже хочет показать свою лучшую игру.
Как обойти «Мальме» в группе? Нужно лучше играть. Посмотрим, как сложится. Понятно, что «Челси» и «Ювентус» — фавориты. А набранные очки — надеюсь, они будут.
Главное - участие!
Мы баблом ограждены,
По контрактам счастливы.
Пусть роналды попу рвут,
На флажки британские.
Нас в "Газпроме" берегут,
И нальют шампанского.
Главное - участие!
Мы баблом ограждены,
По контрактам счастливы.
Пусть роналды попу рвут,
На флажки британские.
Нас в "Газпроме" берегут,
И нальют шампанского.
Мальмё надо обыграть...а Челси и Юве фавориты....а чтоб их расфоваритеть у Зенита недостаточно сильный состав...
Критиков туташных не поймёшь....
Кричишь "Мы рассчитываем на полуфинал ЛЧ" - они недовольны....
Говоришь как есть..."Нам бы выходцам из черепашьего чемпионата хоть бы Мальмё в группе обогнать" - они опять недовольны....
Короче...не угодишь...
Всем подавай дежурные шаблонные фразы...."Мы приложим все усилия для победы"...."Будем пытаться навязать свою игру"...и т.д.
Мальмё надо обыграть...а Челси и Юве фавориты....а чтоб их расфоваритеть у Зенита недостаточно сильный состав...
Критиков туташных не поймёшь....
Кричишь "Мы рассчитываем на полуфинал ЛЧ" - они недовольны....
Говоришь как есть..."Нам бы выходцам из черепашьего чемпионата хоть бы Мальмё в группе обогнать" - они опять недовольны....
Короче...не угодишь...
Всем подавай дежурные шаблонные фразы...."Мы приложим все усилия для победы"...."Будем пытаться навязать свою игру"...и т.д.
у Зенита уже тенденция, сливать ЛЧ и бросать все силы во внутренний чемпионат, затем вновь выходит в ЛЧ и по новой .
у Зенита уже тенденция, сливать ЛЧ и бросать все силы во внутренний чемпионат, затем вновь выходит в ЛЧ и по новой .
Интересно какой процент владения мячом будет у Мальме
Интересно какой процент владения мячом будет у Мальме
В команду даже 5 негров взяли под ЛЧ а воз и ныне там!
В команду даже 5 негров взяли под ЛЧ а воз и ныне там!
То то же !
То то же !
Ну,не убавить,не прибавить и это говорит ГТ,якобы самого успешного клуба в восточной Европе..))))))
Ну,не убавить,не прибавить и это говорит ГТ,якобы самого успешного клуба в восточной Европе..))))))
насчёт "больше работать" - офигенное открытие, даже семак понял, что делать.
насчёт "больше работать" - офигенное открытие, даже семак понял, что делать.
А поражения в ЛЧ - это ерунда. Переживёт )))
А поражения в ЛЧ - это ерунда. Переживёт )))