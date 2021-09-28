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Семак: «Отсутствие побед в Лиге чемпионов не давит на „Зенит“»

28 сентября 2021, 12:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура Лиги чемпионов против «Мальме».

Отсутствие побед в ЛЧ не давит на команду. А результаты говорят о том, что нам нужно больше работать.

К «Челси» подготовка шла по другому сценарию. Сейчас мы должны больше контролировать мяч и больше атаковать. Кто завтра окажется лучше готов, у того и будет преимущество. Уверен, что «Мальме» тоже хочет показать свою лучшую игру.

Как обойти «Мальме» в группе? Нужно лучше играть. Посмотрим, как сложится. Понятно, что «Челси» и «Ювентус» — фавориты. А набранные очки — надеюсь, они будут.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Tostao (раскрыть)
28 сентября в 21:11
.
Tostao
Tostao
28 сентября в 21:05, ред.
Нам победы не важны,
Главное - участие!
Мы баблом ограждены,
По контрактам счастливы.
Пусть роналды попу рвут,
На флажки британские.
Нас в "Газпроме" берегут,
И нальют шампанского.
112910415
112910415
28 сентября в 19:20
главное - не волноваться, нервные клетки фиг восстановишь
Cat01
Cat01
28 сентября в 19:04
А на тренера давит....
виктор бочарников
виктор бочарников
28 сентября в 18:48
Ну собственно никто не удивлен, странно что это говорит тренер самого успешного клуба. Задача одна "достойно" слить ЛЧ и с гордо поднятой головой громить ручной РПЛ.
амурец
амурец
28 сентября в 18:45
Да действительно, Зенит идёт в ЛЧ совсем не за победами
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 сентября в 18:29, ред.
Всё понятно сказал....
Мальмё надо обыграть...а Челси и Юве фавориты....а чтоб их расфоваритеть у Зенита недостаточно сильный состав...

Критиков туташных не поймёшь....
Кричишь "Мы рассчитываем на полуфинал ЛЧ" - они недовольны....
Говоришь как есть..."Нам бы выходцам из черепашьего чемпионата хоть бы Мальмё в группе обогнать" - они опять недовольны....
Короче...не угодишь...

Всем подавай дежурные шаблонные фразы...."Мы приложим все усилия для победы"...."Будем пытаться навязать свою игру"...и т.д.
4RT
4RT
28 сентября в 18:29
И ещё долго не будет давить
протон
протон
28 сентября в 17:46
Не может быть. Спасибо Семаку за такую неожиданную информацию!
у Зенита уже тенденция, сливать ЛЧ и бросать все силы во внутренний чемпионат, затем вновь выходит в ЛЧ и по новой .
lobsterdam
lobsterdam
28 сентября в 17:35
"Отсутствие побед..."? Да нам вообще эти победы побоку, играем, зарплата идет! Что еще надо, чтобы встретить обеспеченную старость?
zsb1961
zsb1961
28 сентября в 17:10
Победы питерцам!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
28 сентября в 16:31
Что за ерундовина
Василий 50
Василий 50
28 сентября в 16:27
Ему уже пора бы на выход
Vintaje
Vintaje
28 сентября в 16:24
После таких интервью болеть за эту команду как то нет желания
Интересно какой процент владения мячом будет у Мальме
цвпб23424
цвпб23424
28 сентября в 16:11
Ну да когда зп как у игроков Ювентуса и не зависит от твоей игры. В чемпионате зенит не сможет- судья поможет, а ЛЧ и ЛЕ и даром не нужны.
Аксинья
Аксинья
28 сентября в 16:02
Как сказал Пьер де Кубертен - Главное не победа, а участие...А Сергей Семак добавил - Пусть булки рвет тот кому это надо))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
28 сентября в 15:56
Потому что Зенит знает свое место среди середняков и не лезит туда куда не надо
ZIBO rock
ZIBO rock
28 сентября в 15:34
Снова у Зенита самая проходная группа (у Локо и Спартака в ЛЕ гораздо сильней подбор команд), но после Мальме практически все станет ясно! Вроде бы побеждать должен Зенит но учитывая предыдущие их "выступления" произойти может всё что угодно! Ну а Семак как обычно несет пургу!
В команду даже 5 негров взяли под ЛЧ а воз и ныне там!
1bear
1bear
28 сентября в 15:22
отсутствие побед в ЛЧ зарплату не уменьшает и по фиг им.....
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 15:21
Привычка свыше нам дана-замена счастию она!
санек002
санек002 ответ Брулин (раскрыть)
28 сентября в 15:15
а у кого они есть эти задачи то?наша рпл скоро и монако и люксембургу проигрывать будет!
Константин Белых
Константин Белых
28 сентября в 14:21
Я вот не понимаю кому нужен такой тренер открытым текстом-нас дерут в ЛЧ-а нам вообще то пофиг))). Бомжам самим то интересно смотреть купленный чемп с продажными свистунами который в отсутствие честной борьбы и конкуренции уводящий весь наш футбол уже ниже Молдавии? В СССР его бы в ДЮСШ не пустили с такими заявами. А ДюкоМиллерам какбы и все равно)). Не выиграют у Мальме дома-это будет что то)). А со следующего года тогда всем будет пофиг кто на каком месте будет-в ЕК всеобщий мрак все равно..
spartach n1
spartach n1 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
28 сентября в 13:59
А ктонить ещё в Европе набрал столько очков в матчах с сочами,оренбугом и уфой ?
То то же !
Брулин
Брулин
28 сентября в 13:56
Семак: «у меня в контракте написано — «Зенит» должен быть в ЛЧ. Задачи там побеждать нет.»
rubinovyi2
rubinovyi2
28 сентября в 13:55
"Отсутствие побед в ЛЧ не давит на команду."
Ну,не убавить,не прибавить и это говорит ГТ,якобы самого успешного клуба в восточной Европе..))))))
spartach n1
spartach n1
28 сентября в 13:44, ред.
Да попробуй там выиграй,в этой отсталой ЛЧ даже мешкова нет и сочи !
berda2003
berda2003
28 сентября в 13:40
это и так ясно, вашему шалману похеру...
насчёт "больше работать" - офигенное открытие, даже семак понял, что делать.
За адекватность
За адекватность
28 сентября в 13:40
"— «Мальме» преследует цель стать третьей в группе. Что нужно сделать «Зениту», чтобы обойти его." Журналист видать ночь не спал, придумывая этот гениальный вопрос. Ну а ежели серьезнее, то если занять четвертое место в группе при наличии в ней "Мальме" ( при всем уважении), то после подобного "успеха" наверное реально лучше в отставку будет уйти, несмотря на все достижения в РПЛ. Как обычно личное мнение.
Legend 6
Legend 6 ответ димон 37 (раскрыть)
28 сентября в 13:31
Сережа работает по схеме " день прошел и хрен с ним", "Сяетчик газа крутится, лавэха мутится"
makkie
makkie
28 сентября в 13:29
Для Семака важнее, чтобы Дзюба про него ничего не ляпнул.
А поражения в ЛЧ - это ерунда. Переживёт )))
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