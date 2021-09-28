Семак: «Отсутствие побед в Лиге чемпионов не давит на „Зенит“»

Главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура Лиги чемпионов против «Мальме».

Отсутствие побед в ЛЧ не давит на команду. А результаты говорят о том, что нам нужно больше работать.

К «Челси» подготовка шла по другому сценарию. Сейчас мы должны больше контролировать мяч и больше атаковать. Кто завтра окажется лучше готов, у того и будет преимущество. Уверен, что «Мальме» тоже хочет показать свою лучшую игру.

Как обойти «Мальме» в группе? Нужно лучше играть. Посмотрим, как сложится. Понятно, что «Челси» и «Ювентус» — фавориты. А набранные очки — надеюсь, они будут.