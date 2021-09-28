ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Колосков — о составе сборной России: «Все лучшие игроки объявлены»

28 сентября 2021, 11:52

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал состав сборной России на октябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

Состав не окончательный, так как в субботу и воскресенье будет тур, после которого могут быть изменения. Так что будем считать, что это предварительный состав. На сегодняшний день включены те футболисты, которые играют постоянно в основных составах. Например, Агаларов. Тренер исходит из правильного принципа: те, кто играет постоянно, рассматриваются в кандидаты сборной команды. Я считаю, что все лучшие игроки объявлены.

Все новости
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии13
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии11
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»
Вчера, 15:54 Комментарии14
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 12:27
В туре могут случиться травмы тьфу тьфу тьфу!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 сентября в 12:16
Из парадигмы "те кто играет постоянно, будут рассматриваться в качестве кандидатов в сборную команду" что-то Лунев откровенно выпадает:
ДСА
ДСА
28 сентября в 11:54
Самый "лучший" почему-то отказался.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100