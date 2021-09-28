Колосков — о составе сборной России: «Все лучшие игроки объявлены»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал состав сборной России на октябрьские матчи отборочного этапа ЧМ -2022.

Состав не окончательный, так как в субботу и воскресенье будет тур, после которого могут быть изменения. Так что будем считать, что это предварительный состав. На сегодняшний день включены те футболисты, которые играют постоянно в основных составах. Например, Агаларов. Тренер исходит из правильного принципа: те, кто играет постоянно, рассматриваются в кандидаты сборной команды. Я считаю, что все лучшие игроки объявлены.