Кафанов: «Не уверены, что Крицюк в оптимальном психологическом состоянии»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.
На сбор будут вызваны четыре вратаря – по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали. Почему? Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит».
Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной.
с лавки то зачем вратаря взяли,понятно,что он не сыграет за сборную,но всё же???
с лавки то зачем вратаря взяли,понятно,что он не сыграет за сборную,но всё же???
А вот у Лунева все душевно. Я на лавочки сижу и душою не грущю.
Криуюк: опять из сборной звонят, Артем поговори..)
А вот у Лунева все душевно. Я на лавочки сижу и душою не грущю.
Криуюк: опять из сборной звонят, Артем поговори..)
Всё никак определиться не может Кафанов . По пять вратарей в сборную приглашает . Сейчас на одного меньше, - прогресс !) Первый в мире 🌍 тренер вратарей, который пачками возит как на пробу вратарей. И смех и грех . Пора уже угомониться !
Всё никак определиться не может Кафанов . По пять вратарей в сборную приглашает . Сейчас на одного меньше, - прогресс !) Первый в мире 🌍 тренер вратарей, который пачками возит как на пробу вратарей. И смех и грех . Пора уже угомониться !