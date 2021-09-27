Кафанов: «Не уверены, что Крицюк в оптимальном психологическом состоянии»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на ближайшие матчи отбора ЧМ -2022.

На сбор будут вызваны четыре вратаря – по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали. Почему? Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит».

Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной.