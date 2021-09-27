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Кафанов: «Не уверены, что Крицюк в оптимальном психологическом состоянии»

27 сентября 2021, 23:59

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

На сбор будут вызваны четыре вратаря – по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали. Почему? Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит».

Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной.

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Все комментарии
nubom
nubom ответ Ника228 (раскрыть)
28 сентября в 11:35
... Я с большим уважением отношусь к Курбану Бекиевичу Бердыеву с 1980г, а вот о Кафанове слышу первый год: как-то у меня все, ни как у других...
Ника228
Ника228 ответ nubom (раскрыть)
28 сентября в 11:19
его имя знают все, кто знает имя бердыева . они были в одной команде .
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 10:22
Четыре? А что не 16??? Тогда и проблем с выбором не будет.
nubom
nubom
28 сентября в 08:29
Якобы бурная деятельность дотоле никому неведомого Кафанова, наводит на мысль о бесспорном лидерстве его кандидатуры на отставку в случае провала сборной…
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 сентября в 07:58
Наверное правильное решение.
8zhp6qfp6jf5
8zhp6qfp6jf5
28 сентября в 07:41
Так оно и есть
Caniggia
Caniggia
28 сентября в 07:03
Крицук не слабее того же Лунёва.
ОПС
ОПС
28 сентября в 06:52
А чего там, надо было из каждого клуба по вратарю и выбирай не хочу.
Остапчук 67
Остапчук 67
28 сентября в 06:50
Кафтанов говорит, а спросят с Карпина
Василий 50
Василий 50
28 сентября в 06:41
Зачем говорить об этом на людях
mihaluch
mihaluch
28 сентября в 06:41
Крицука зачем брать.
ДАША Д
ДАША Д
28 сентября в 06:38
Крицюка в воротах точно не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 02:19
А чего мелочитесь то??? Четырех пригласили, надо было еще человек пять пригласить, у нас хороших вратарей хватает......И выбирай, не хочу.
1bear
1bear
28 сентября в 01:27
...да,интересно получается с Лодыгиным...
с лавки то зачем вратаря взяли,понятно,что он не сыграет за сборную,но всё же???
протон
протон
28 сентября в 01:21
То ли дело Лунёв, пропустил 0 мячей в официальных матчах за Байер - вот на кого равняться надо
А вот у Лунева все душевно. Я на лавочки сижу и душою не грущю.
Криуюк: опять из сборной звонят, Артем поговори..)
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 01:19
Если честно поднадоели вы уже с этими вратарями.
Всё никак определиться не может Кафанов . По пять вратарей в сборную приглашает . Сейчас на одного меньше, - прогресс !) Первый в мире 🌍 тренер вратарей, который пачками возит как на пробу вратарей. И смех и грех . Пора уже угомониться !
VeniaminS
VeniaminS
28 сентября в 00:03
Как говорится ,надо притереться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 00:01
А что Крицук с ума сошёл,али как?
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