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Мостовой — о заявке сборной России: «Есть вопросы к составу»

28 сентября 2021, 13:26

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о составе сборной России на октябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

Есть вопросы к составу. Не хочется углубляться, так как есть новый главный тренер и тренерский штаб. Они же выбирают. Какая разница, что говорят люди, ответ же будет простой — они решают, кто выйдет.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:08
Одно лишь известно точно от Мостового:
Он лет 15 уже "открыт для предложений для работы с клубом, ставящим высокие задачи".
Если это не "Бавария" и не "Реал", тогда - кто?
sir_Alex
sir_Alex
28 сентября в 17:26
Задай вопросы своему товарищу.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 13:57
Каждый человек на выбор Карпина имеет свой субъективный взгляд. Так было всегда и так будет дальше. Каждый болельщик или эксперт видит состав по своему и это вполне нормально . Но ответственность за результат лежит на тренерском штабе. Вот с него и будет спрос после проведенных матчей. Ну а болтун Мостовой быстро переобувается и в случае победы забудет про свои слова про состав и "затянет" совсем другую песню.
Ждем игр сборной, тогда и порассуждаем.
Всем здоровья.
LAISMEN
LAISMEN
28 сентября в 13:37
Явно у Мостового есть антипатия к Карпину. Многие его решения ему не по душе.
Понятно что у двух разных людей может быть разная точка зрения и свой взгляд на подбор игроков сборной. По моему видению Карпин с расширенного списка отберет наиболее достойных и талантливых на игры сборной. Всем удачи в том числе и нашей сборной.
Cat01
Cat01
28 сентября в 13:31
Тренеру видней
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 13:30
После игры можно поговорить.
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