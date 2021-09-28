Мостовой — о заявке сборной России: «Есть вопросы к составу»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о составе сборной России на октябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022.
Есть вопросы к составу. Не хочется углубляться, так как есть новый главный тренер и тренерский штаб. Они же выбирают. Какая разница, что говорят люди, ответ же будет простой — они решают, кто выйдет.
Понятно что у двух разных людей может быть разная точка зрения и свой взгляд на подбор игроков сборной. По моему видению Карпин с расширенного списка отберет наиболее достойных и талантливых на игры сборной. Всем удачи в том числе и нашей сборной.
Понятно что у двух разных людей может быть разная точка зрения и свой взгляд на подбор игроков сборной. По моему видению Карпин с расширенного списка отберет наиболее достойных и талантливых на игры сборной. Всем удачи в том числе и нашей сборной.
Ждем игр сборной, тогда и порассуждаем.
Всем здоровья.
Ждем игр сборной, тогда и порассуждаем.
Всем здоровья.