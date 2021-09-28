Дерунец: «Глушаков в сборной — идеальная замена для Головина» ???

Футбольный комментатор Дмитрий Дерунец считает, что полузащитник «Химок» может стать заменой Александру Головину в матчах сборной России в отборочном этапе ЧМ -2022.

Думаю, Глушаков в нынешнем составе сборной России — это основной сменщик Головина. Наша главная европейская звезда очень подвержена травмам. Половина тайма на Кипре, игра с Мальтой без Головина оказались кошмарными с точки зрения умного контроля мяча. Если с полузащитником «Монако» снова что-то произойдет или Карпин решит дать ему отдохнуть в одном из матчей, Глушаков — идеальная замена.