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Дерунец: «Глушаков в сборной — идеальная замена для Головина»

28 сентября 2021, 14:55

Футбольный комментатор Дмитрий Дерунец считает, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков может стать заменой Александру Головину в матчах сборной России в отборочном этапе ЧМ-2022.

Думаю, Глушаков в нынешнем составе сборной России — это основной сменщик Головина. Наша главная европейская звезда очень подвержена травмам. Половина тайма на Кипре, игра с Мальтой без Головина оказались кошмарными с точки зрения умного контроля мяча. Если с полузащитником «Монако» снова что-то произойдет или Карпин решит дать ему отдохнуть в одном из матчей, Глушаков — идеальная замена.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 19:25
А кто нибудь помнит как он играл за сборную? Я всех матчей не помню но общее впечатление такое что человек был не в состоянии быстро играть и отдать пас на 7-10 метров. Был не в состоянии отбирать мячи. Сейчас виден уровень Дениса только на фоне сильно просевшей РПЛ.
Возможно сейчас у Глушакова вторая молодость и игра у Карпина действительно использует его сильные стороны, замаскирует слабые и Денис будет полезен, чего конечно хотелось бы. Но веры в это нет. Больше похоже на убеждение Карпина брать тех кто проявил себя здесь и сейчас
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 сентября в 16:44
Ахахах! Ведь он прав, у Головина нет таких губ, чтобы ими шлёпать.
sir_Alex
sir_Alex
28 сентября в 16:40
Спорное высказывание.
Василий 50
Василий 50
28 сентября в 16:24
Время все покажет
Конь 666
Конь 666
28 сентября в 16:22
А не наоборот?)
ЮЗИК
ЮЗИК
28 сентября в 16:15
Денис сейчас неплохо заиграл, хочет на ЧМ попасть,стимул есть
drug01
drug01
28 сентября в 15:38
Играть за сборную это другое дело
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 сентября в 15:32
Да не, ты что, Дерунец, Глушакова вообще на место Дзюбы взяли.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
28 сентября в 15:22
.
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 15:22, ред.
Совершенно разные игроки и игровые амплуа.Очередной "специалист" по кастингу из подворотни.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
28 сентября в 15:22
А может правда сеалекс?
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 15:10
Дерунец: «Глушаков в сборной — идеальная замена для Головина» ???
Скорее всего это похоже на вопрос , чем на утверждение, или мы что-то не знаем про скрытые до селе возможности Глушакова ??? Или ... . А что , а вдруг !!!)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
28 сентября в 15:03
Эх Дкрунец, дерунец.
Djebrael
Djebrael
28 сентября в 14:56
Похоже Дима что то не то курнул.....
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