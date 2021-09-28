Дерунец: «Глушаков в сборной — идеальная замена для Головина» ???

Футбольный комментатор Дмитрий Дерунец считает, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков может стать заменой Александру Головину в матчах сборной России в отборочном этапе ЧМ-2022.
Думаю, Глушаков в нынешнем составе сборной России — это основной сменщик Головина. Наша главная европейская звезда очень подвержена травмам. Половина тайма на Кипре, игра с Мальтой без Головина оказались кошмарными с точки зрения умного контроля мяча. Если с полузащитником «Монако» снова что-то произойдет или Карпин решит дать ему отдохнуть в одном из матчей, Глушаков — идеальная замена.
Скорее всего это похоже на вопрос , чем на утверждение, или мы что-то не знаем про скрытые до селе возможности Глушакова ??? Или ... . А что , а вдруг !!!)))
Скорее всего это похоже на вопрос , чем на утверждение, или мы что-то не знаем про скрытые до селе возможности Глушакова ??? Или ... . А что , а вдруг !!!)))