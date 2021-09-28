Сутормин: «Надеемся, что сможем показать хорошую игру в ЛЧ»

Полузащитник «Зенита» считает, что футболисты «Мальме» хорошо прессингуют и выходят из обороны в атаку, игра против них в Лиге чемпионов будет сложной для петербургского клуба.

Мы находимся в хорошем состоянии, Лига чемпионов возвращается в Санкт-Петербург, мы надеемся, что сможем показать хорошую игру и добиться нужного результата.

«Мальме» — хорошая команда, идет в чемпионате в лидирующей тройке. Может играть в три или четыре защитника. В прошлом году «Брюгге» показал, что нет слабых команд («Зенит» уступил «Брюгге» в первом туре турнира в прошлом году — прим.). Это непростой соперник, будет сложный матч.