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Сутормин: «Надеемся, что сможем показать хорошую игру в ЛЧ»

28 сентября 2021, 13:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин считает, что футболисты «Мальме» хорошо прессингуют и выходят из обороны в атаку, игра против них в Лиге чемпионов будет сложной для петербургского клуба.

Мы находимся в хорошем состоянии, Лига чемпионов возвращается в Санкт-Петербург, мы надеемся, что сможем показать хорошую игру и добиться нужного результата.

«Мальме» — хорошая команда, идет в чемпионате в лидирующей тройке. Может играть в три или четыре защитника. В прошлом году «Брюгге» показал, что нет слабых команд («Зенит» уступил «Брюгге» в первом туре турнира в прошлом году — прим.). Это непростой соперник, будет сложный матч.

Ранее стало известно, кто рассудит данную встречу.

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rubinovyi2
rubinovyi2
28 сентября в 16:51
Надежды юношей питают...(с)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 сентября в 13:34
Любой результат, кроме победы в этом матче - это по сути катастрофа. Прошли времена, когда мы соперничали с "Миланом", "Манчестер Юнайтед" или даже "Бенфикой". Сейчас наши основные противники - в еврокубках это "Мальме" или "Партизан". Если опять не обыграть на своем поле команду, чья стоимость игроков во много раз меньше, чем у "Зенита", то похоже выход из затяжного кризиса российского футбола нам еще долго не будет грозить.
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