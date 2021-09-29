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Даду рассказал, почему «Шериф» обыграл «Реал» и «Шахтёр» в ЛЧ

29 сентября 2021, 14:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Молдавии Сергей Даду поделился мыслями о победе «Шерифа» над мадридским «Реалом» (2:1) в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

Никто не ожидал, что «Шериф» обыграет «Реал». Но после победы над «Шахтёром» они показали, что готовы играть с грандами европейского футбола. Это приятная неожиданность – выиграть в Мадриде у «Реала», это многого стоит. Ребята молодцы вместе с тренерским штабом.

Это все командная игра и командный дух. На ребят не влияет давление, как на грандов, у которых задача стоит обязательно выйти из группы. Эти факторы и были ключевыми для победы в двух матчах. После первой победы появилось больше уверенности, тренерский штаб работал над психологией игроков.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил недоумение по поводу поражения в матче с «Шерифом».

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:15
Где там клоун Кюйт со словами, что командам типа Шерифа нечего делать в ЛЧ?
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 15:25
Это все командная игра и командный дух. На ребят не влияет давление, как на грандов, у которых задача стоит обязательно выйти из группы. Эти факторы и были ключевыми для победы в двух матчах. После первой победы появилось больше уверенности, тренерский штаб работал над психологией игроков.
Когда же этот дух 👻 посетит и наши команды ???
У них присутствует дух 👻 денег 💰💰💰 и психолог наврядли здесь уже поможет !
Остапчук 67
Остапчук 67
29 сентября в 15:10
Просто они команда
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 14:53
Впереди печали...
КЭТиК
КЭТиК
29 сентября в 14:45
Теперь с ними все будут играть по серьезному.
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