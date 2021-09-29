Даду рассказал, почему «Шериф» обыграл «Реал» и «Шахтёр» в ЛЧ

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Молдавии поделился мыслями о победе «Шерифа» над мадридским «Реалом» (2:1) в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

Никто не ожидал, что «Шериф» обыграет «Реал». Но после победы над «Шахтёром» они показали, что готовы играть с грандами европейского футбола. Это приятная неожиданность – выиграть в Мадриде у «Реала», это многого стоит. Ребята молодцы вместе с тренерским штабом.

Это все командная игра и командный дух. На ребят не влияет давление, как на грандов, у которых задача стоит обязательно выйти из группы. Эти факторы и были ключевыми для победы в двух матчах. После первой победы появилось больше уверенности, тренерский штаб работал над психологией игроков.