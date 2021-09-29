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Симеоне: «В равных составах „Милан“ смотрелся лучше „Атлетико“»

29 сентября 2021, 10:38
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после волевой победы над «Миланом» (2:1) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

В равных составах «Милан» смотрелся лучше нас. Они играли очень быстро, лучше начали встречу. Мы очень часто теряли мяч, команде словно не хватало характера.

Безгранично верю в своих футболистов. Знаю, что у нас очень хорошая команда. Пока нам очевидно не хватает стабильности. Стараюсь всем давать игровое время, чтобы найти оптимальные сочетания. Но все в команде понимают, что когда получат свой шанс, то должны хвататься за него обеими руками.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:35
Вчера в коменты зашёл все говорили о том что милан засудили, сегодня посмотрел матч, кесье по делу был удалён, а пенальти чистый, игрок подыграл рукой
Zhgoon
Zhgoon
29 сентября в 17:21
В ответном матче «Милан» будет злой и явно поедет рвать матрасников у них же в логове. Одно радует, что «Милан» теперь выглядит стабильнее как команда и играет в разы увереннее. Если травм не будет, то возить будут «Атлетико» от души.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 11:39
Хорошо смотрятся девушки - модели на помосте, а в футболе хорошо смотрится табло ...если команда выиграла, остальное в итоге - неважно. МС с Реалом тоже неплохо смотрелись , а в итоге радости это им не доставило. Вот так же и с Миланом произошло. Запомнится счет на табло, а уж кто как смотрелся через пару дней забудется.
Игра проиграна, надо делать выводы и готовится к следующей игре.
Всем здоровья.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 11:23
Пенальти Луиса Суареса во втором тайме дал Атлетико Мадрид драматичную победу в Лиге чемпионов 1:2 над Миланом на «Сан-Сиро». Антуан Гризманн забил свой первый гол с момента своего возвращения в клуб и сравнял счет на 84-й минуте после того, как Рафаэль Леао заслуженно вывел хозяев вперед.
Франк Кесси получил вторую желтую карточку всего через 30 минут, но подопечные Стефано Пиоли оставались впечатляюще решительными до тех пор, пока Гризманн не оторвался от скамейки запасных. Суарес затем стильно реализовал с места на седьмой минуте добавленного времени после того, как Пьер Калулу был оштрафован за игру рукой, решение было подтверждено после проверки VAR. Как мы и ожидали, эта группа огненная, с огненными моментами!
Сидор новый
Сидор новый
29 сентября в 11:10
Победа есть победа....
КЭТиК
КЭТиК
29 сентября в 11:07
Очень важная победа для борьбы за выход из группы.
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