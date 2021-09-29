Симеоне: «В равных составах „Милан“ смотрелся лучше „Атлетико“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после волевой победы над «Миланом» (2:1) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
В равных составах «Милан» смотрелся лучше нас. Они играли очень быстро, лучше начали встречу. Мы очень часто теряли мяч, команде словно не хватало характера.
Безгранично верю в своих футболистов. Знаю, что у нас очень хорошая команда. Пока нам очевидно не хватает стабильности. Стараюсь всем давать игровое время, чтобы найти оптимальные сочетания. Но все в команде понимают, что когда получат свой шанс, то должны хвататься за него обеими руками.
Франк Кесси получил вторую желтую карточку всего через 30 минут, но подопечные Стефано Пиоли оставались впечатляюще решительными до тех пор, пока Гризманн не оторвался от скамейки запасных. Суарес затем стильно реализовал с места на седьмой минуте добавленного времени после того, как Пьер Калулу был оштрафован за игру рукой, решение было подтверждено после проверки VAR. Как мы и ожидали, эта группа огненная, с огненными моментами!
Франк Кесси получил вторую желтую карточку всего через 30 минут, но подопечные Стефано Пиоли оставались впечатляюще решительными до тех пор, пока Гризманн не оторвался от скамейки запасных. Суарес затем стильно реализовал с места на седьмой минуте добавленного времени после того, как Пьер Калулу был оштрафован за игру рукой, решение было подтверждено после проверки VAR. Как мы и ожидали, эта группа огненная, с огненными моментами!