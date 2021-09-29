Симеоне: «В равных составах „Милан“ смотрелся лучше „Атлетико“»

Главный тренер «Атлетико» поделился мыслями после волевой победы над «Миланом» (2:1) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

В равных составах «Милан» смотрелся лучше нас. Они играли очень быстро, лучше начали встречу. Мы очень часто теряли мяч, команде словно не хватало характера.

Безгранично верю в своих футболистов. Знаю, что у нас очень хорошая команда. Пока нам очевидно не хватает стабильности. Стараюсь всем давать игровое время, чтобы найти оптимальные сочетания. Но все в команде понимают, что когда получат свой шанс, то должны хвататься за него обеими руками.