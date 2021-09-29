«Это лучший гол в моей карьере». Тилль — после матча с «Реалом»

Полузащитник «Шерифа» , забивший победный гол в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1), поделился мыслями после игры.

Мы сегодня очень рады. Мы провели волшебный матч. Пришлось тяжело, так как у меня сводило ноги и приходилось очень много бегать. Да, мне удалось забить потрясающий гол.

Мы это отметим, но затем снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах. Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере.