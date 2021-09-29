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«Это лучший гол в моей карьере». Тилль — после матча с «Реалом»

29 сентября 2021, 09:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль, забивший победный гол в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1), поделился мыслями после игры.

Мы сегодня очень рады. Мы провели волшебный матч. Пришлось тяжело, так как у меня сводило ноги и приходилось очень много бегать. Да, мне удалось забить потрясающий гол.

Мы это отметим, но затем снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах. Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере.

После матча с «Реалом» на инстаграм «Шерифа» подписались 40 тысяч человек.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:39, ред.
Шахтер не проиграл Интеру, Шериф обыграл Реал, а наши только гордятся достойнымив поражениями.
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29 сентября в 10:48, ред.
Так оно и есть
Gahi
Gahi
29 сентября в 10:22, ред.
Вот это Прогресс у Себастьяна Тилля отыгравший половина сезона в аренде в команде Томбов,куда перешёл из Люксембургской команды Прогресс в сентябре 2020 года. А в январе 2021 года Тилль был арендован на полтора года командой Шериф. Права на игрока принадлежат команде Прогресс. За короткое время Тилль заматерел в Тамбове в течение года уже играет в Лиги Чемпионов и самое важное забил победный гол на стадионе Сантьяго Бернабеу Мадридскому Реалу. Возможно этот гол выберут и он станет лучшим во втором туре этого турнира, молодец Себастьян Тилль, Молодцы команда Шериф. Удачи
memphis
memphis
29 сентября в 10:08
Тилль из Тамбова, играя за бесплатно, приехал в Шериф и надрал зад Реалу
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 10:02
Надо признать, что Шериф удивил , причем второй раз подряд . Ну а победный гол получился более чем шикарный . Попал , так попал - без шансов для вратаря , выглядело все очень красиво. Ну а такого расклада в группе после двух туров представить было просто невозможно. Понятно , что теперь все будут готовиться к Шерифу более серьезно, но шанс выйти из группы у команды просто отличный. Надеюсь , что так и будет.
Болеем за Шериф.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
29 сентября в 10:00
Такое запомнится на всю жизнь.
25процентный клоун
25процентный клоун
29 сентября в 09:56
Реал ужасен, ещё и левейшая пена не красит
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 09:52
Пока замый знатный получился
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