«Это лучший гол в моей карьере». Тилль — после матча с «Реалом»

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль, забивший победный гол в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1), поделился мыслями после игры.
Мы сегодня очень рады. Мы провели волшебный матч. Пришлось тяжело, так как у меня сводило ноги и приходилось очень много бегать. Да, мне удалось забить потрясающий гол.
Мы это отметим, но затем снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах. Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере.
После матча с «Реалом» на инстаграм «Шерифа» подписались 40 тысяч человек.
Болеем за Шериф.
Всем здоровья.
Болеем за Шериф.
Всем здоровья.