Балаге объяснил, почему именно Месси лёг под стенку в матче с «Ман Сити»

1632921710

29 сентября 2021, 16:21

Журналист Гильем Балаге объяснил, почему именно лег под стенку в матче ПСЖ против «Манчестер Сити» (2:0) перед штрафным ударом соперника.

Почеттино не влиял на это решение. Обычно ложится Верратти, но его не было на поле. Месси сказал Маркиньосу, что сделает это.

That's not what Leo does: Ferdinand shocked that Messi lay down behind the wall pic.twitter.com/soVW9RlrxZ — Goal Update (@goals_updates) September 29, 2021

В матче с «Сити» Месси улучшил свою статистику в Лиге чемпионов.