Балаге объяснил, почему именно Месси лёг под стенку в матче с «Ман Сити»

Журналист Гильем Балаге объяснил, почему именно Лионель Месси лег под стенку в матче ПСЖ против «Манчестер Сити» (2:0) перед штрафным ударом соперника.
Почеттино не влиял на это решение. Обычно ложится Верратти, но его не было на поле. Месси сказал Маркиньосу, что сделает это.
That's not what Leo does: Ferdinand shocked that Messi lay down behind the wall pic.twitter.com/soVW9RlrxZ— Goal Update (@goals_updates) September 29, 2021
В матче с «Сити» Месси улучшил свою статистику в Лиге чемпионов.
( в юности я тоже так делал и даже как-то не заметно..)
( в юности я тоже так делал и даже как-то не заметно..)
А мне показалось, он вчера с улыбкой по приколу лег туда, оч улыбался и вообще был крут, как обычно !
А мне показалось, он вчера с улыбкой по приколу лег туда, оч улыбался и вообще был крут, как обычно !