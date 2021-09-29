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Балаге объяснил, почему именно Месси лёг под стенку в матче с «Ман Сити»

29 сентября 2021, 16:21
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Журналист Гильем Балаге объяснил, почему именно Лионель Месси лег под стенку в матче ПСЖ против «Манчестер Сити» (2:0) перед штрафным ударом соперника.

Почеттино не влиял на это решение. Обычно ложится Верратти, но его не было на поле. Месси сказал Маркиньосу, что сделает это.

В матче с «Сити» Месси улучшил свою статистику в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
30 сентября в 04:53
Судя по выражению лица - удачно помочился на газон...
( в юности я тоже так делал и даже как-то не заметно..)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
29 сентября в 21:30
Да он просто отдохнуть прилёг без палева) Полежал, перевёл дух, заодно команде помог) Скоро все будут проситься на это место.
Gahi
Gahi
29 сентября в 18:44
Ну что можно сказать на этот момент в игре команды ПСЖ, это то что Месси стал хорошим фундаментом не только в стенке игроков но и команды хозяев в целом. Что в команде Почеттино нужно всем работать на поле и не гнушаться черновой работой каждому футболисту кто вышел играть за клуб. С таким отношением к игровой дисциплины можно многого добиться с командой, которая строго идёт к намеченной цели. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
29 сентября в 17:24
ничего страшного лег и лег,разговоров то.
Вoлхв
Вoлхв
29 сентября в 17:15
Ну только можно сказать, что молодец.... а так могли бы еще кого ни будь положить
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 сентября в 17:05
Вот как выглядит самая дорогая стенка в мире.
протон
протон
29 сентября в 17:02
в нормальной команде все должны быть равны.
А мне показалось, он вчера с улыбкой по приколу лег туда, оч улыбался и вообще был крут, как обычно !
Байкал-38
Байкал-38
29 сентября в 16:41
Месси показывает, что он не приехал заезжей звездою на гастроли, а готов отрабатывать по полной! Уважуха!!!
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